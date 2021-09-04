محافظ أسيوط: تنفيذ 37 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية ومخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بقرى مراكز المحافظة أسفرت عن تنفيذ 37 حالات إزالة بمراكز ساحل سليم والفتح وصدفا وحى شرق.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية والرصد المستمر لتنفيذ الإزالات أولاً بأول تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى عدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة أو التعديات دون استثناء بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية والتعاون فيما بينها للحد من هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .



فيما قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ عدداً من قرارات الإزالة لحالات تعديات على اراضى زراعية ومخالفات لقانون البناء، حيث ترأس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح حملة مكبرة لتنفيذ 31 حالات ازالة لتعديات على ارض زراعية وأملاك دولة بقرى المركز بالتنسيق مع مركز شرطة الفتح.



كما تم تنفيذ 4 حالات ازالة لتعديات على ارض زراعية ومخالفات بناء بقرى التناغة الغربية والشامية والبربا وغرب الطريق السريع بحى مدينة ساحل سليم وذلك خلال حملة مكبرة برئاسة اسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم .



وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز صدفا حملة مكبرة برئاسة محمد كمال رئيس المركز وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين كما قامت الاجهزة التنفيذية بحى شرق تحت اشراف ايمن محروس رئيس الحى وبمشاركة مروان الشب والشاذلى محمد نائبا رئيس الحى بتنفيذ حالة إزالة لبناء مخالف بمنطقة تقسيم الخياط بشارع رقم 10 وازالة اعمدة الدور السادس العلوى وتم التحفظ على جميع المعدات ومواد البناء وتم تحرير المحضر اللازم لصاحب المخالفة وجارى العرض على النيابة .



كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لاعمال تنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

IMG-20210904-WA0034

IMG-20210904-WA0017

IMG-20210904-WA0019

IMG-20210904-WA0022

IMG-20210904-WA0021

IMG-20210904-WA0023

IMG-20210904-WA0024

IMG-20210904-WA0026

IMG-20210904-WA0025

IMG-20210904-WA0029