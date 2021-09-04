تحذير للعاملين بهيئة قناة السويس من حوادث الاحتيال لعملاء بنك مصر

حذرت هيئة قناة السويس، العاملين بها، من مشاركة بيانات بطاقاتهم الائتمانية لدي الآخرين.



وقالت الهيئة في منشور، إنه نظراً لوقوع عدد من حوادث الاحتيال لعملاء بنك مصر بعد استجابتهم لاتصالات هاتفية مزيفة تطلب منهم بيانات خاصة بحساباتهم المصرفية في البنك، تهيب هيئة قناة السويس بالعاملين ضرورة الامتناع التام عن الاستجابة لأي اتصالات هاتفية أو رسائل نصية ترد لهم بشأن تحديث أو مشاركة بيانات حساباتهم المصرفية أو أية معلومات ذات صلة بكروت صرف المرتبات، حيث أكد بنك مصر أن كافة تحديثات البيانات لا تتم إلا عبر فروعه وليس عبر الهاتف، كما ناشد بنك مصر كافة عملائه الإبلاغ الفوري عن أية محاولات من هذا القبيل من خلال الاتصال بالخط الساخن 19888.

أوضحت هيئة قناة السويس، البيانات الشخصية الممنوع تداولها وهي الرقم السري المتغير (OTP) المرسل على تليفونك الشخصي.

كود تفعيل خدمات بنك مصر الإلكترونية، رمز التحقق (CVV2) الثلاثة ارقام المدونة على ظهر البطاقة، أرقام بطاقاتكم البنكية وتاريخ انتهائها.



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