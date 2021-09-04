الشربيني يشهد انعقاد الجمعية العمومية بنادى بنى عبيد الرياضي وانتخابات النادى

شهد اليوم السبت علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية انتخابات الجمعية العمومية بنادى بنى عبيد الرياضي .



وكان ذلك بحضور الدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشؤون الشباب وسلوى يس مدير عام الشئون القانونية و ايمان عبد العزيز مدير عام الشئون المالية والدكتور أحمد الفرارجى مدير عام إدارة الهيئات الرياضية والمهندس محمد ابو النيل مدير الإدارة الهندسية وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة والدكتور أيمن ربيع معاون وكيل الوزارة للرياضة

وكان في شرف استقباله راضي الجندى مدير عام إدارة شباب بنى عبيد واسلام الاحمدى المدير التنفيذي لنادي بنى عبيد الرياضي .



وتدار العملية الانتخابية بإشراف قضائي كامل برئاسة المستشار عادل بك زين العابدين المشرف على العملية الانتخابية بنادى بنى عبيد الرياضي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية وإشراف إدارة الهيئات الرياضية كل من مكرم مهنى و احمد الشربيني و على خفاجي و سارة الشهاوى .

ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية العمومية ( ٨٠٧٨ ) عضوا وإجمالي من لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية ( ٥١٢٦ ) عضوا بالجمعية العمومية بنادى بنى عبيد الرياضي وقد بدأت عملية التصويت فى الجمعية العمومية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء .



وسوف يتم مناقشة جدول الأعمال الجمعية العمومية بنادى بنى عبيد الرياضي بعد عملية الفرز وإعلان نتيجة الانتخابات طبقا للمادة ١٧ من القانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة النظام الأساسي للنادى الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٨ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية .

وتتم العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية فى ظل وجود فيروس كورونا الجديد مع تعقيم أماكن التصويت ومراعاة التباعد الاجتماعي .

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