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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فشل ضمه.. قرار جديد من بوردو الفرنسي بشأن مصطفى محمد

مصطفى محمد لاعب
مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المعار إلى جالاتا سراي

أكد تقرير صحفي أن إدارة بوردو الفرنسي، تضع  المهاجم مصطفى محمد  لاعب فريق الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، في قائمة أولوياتها، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فشل ضمه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان مصطفى محمد قريبا من الانضمام إلى بوردو، الأسبوع الماضي، حيث تجاوز الكشف الطبي في النادي الفرنسي، لكن الصفقة فشلت في النهاية، بسبب رفض مجلس إدارة نادي الزمالك.

وذكر موقع “20minutes” الفرنسي، أن نادي بوردو سيحاول أيضا، ضم مصطفى محمد، خلال الشتاء المقبل، لتدعيم خط هجومه، بعد فشل التعاقد معه، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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وأكد الموقع أن مصطفى محمد، رفض عرضين من رايو فاليكانو الإسباني وأيندهوفن الهولندي، من أجل الانتقال إلى بوردو الفرنسي، خلال الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت في النهاية، بسبب مشكلة إدارة بين الزمالك وجالاتا سراي التركي.

 

رئيس بوردو الفرنسي: تؤلمني حالة مصطفى محمد النفسية بعد فشل انتقاله لنا
 

في سياق متصل، تحدث جيرارد لوبيز، رئيس نادي بوردو الفرنسي،  مؤخرا عن فشل انتقال المحترف المصري مصطفى محمد لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جيرارد لوبيز في تصريحات لصحيفة “ ليكيب” الفرنسية: " كان اللاعب حزينًا للغاية ونحن معه في ذلك الحزن".

وأضاف: "كنا نتمنى أن ينضم مصطفى محمد لنا، تؤلمني كثيرًا حالته النفسية بعد فشله انتقاله لنا".

يذكر أن مصطفى محمد انتقل لجالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مع إمكانية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

 

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بعد فشل ضمه.. قرار جديد من بوردو الفرنسي بشأن مصطفى محمد

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