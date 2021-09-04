لبنان.. دعم فرنسي لهذه المدارس

أعلنت البعثة العلمانية الفرنسية فى لبنان الإستمرار بدعم جميع موظفي مؤسساتها الخمس في لبنان، وذلك في أعقاب الأزمة الإقتصادية والنقدية التي يعيشها الشعب اللبناني منذ عدة أشهر.

ووفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت قالت البعثة العلمانية الفرنسية: "تستعد المؤسسات الخمس التي تتولى البعثة العلمانية الفرنسية مسؤوليتها الكاملة في لبنان للعودة الى المدرسة وهي: الليسه الفرنسية اللبنانية- حبوش النبطية، الليسه الكبرى في بيروت، الليسه الفرنسية اللبنانية نهر ابراهيم، والليسه الفرنسية اللبنانية ألفونس دولامرتين- طرابلس".

وأضاف البيان، "وبناء على قرار السلطات اللبنانية إعادة فتح المدارس الثانوية والمدارس الرسمية والخاصة حضوريا في بداية العام الدراسي 2021، لذلك، فإن كل مدارس البعثة العلمانية في لبنان ستفتح أبوابها لطلابها اعتبارا من 13 سبتمبر 2021".

وختمت البعثة العلمانية الفرنسية، بيانها، بالقول: "ستواصل البعثة دعم ومرافقة كوادر وموظفي مؤسساتها، فبعد مبلغ قيمته 250 ألف دولار لمساعدتهم في تموز الماضي، وستعمل على تخصيص موارد إضافية للموظفين لهذا العام الدراسي الجديد سوف يتم الإعلان عنها وإبلاغ بنودها إلى الأطراف المعنية مباشرة، بالإضافة إلى ذلك، يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير أفضل دعم ممكن للموظفين في تنقلهم إلى أماكن عملهم".