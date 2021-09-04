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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية تغذية علاجية: كبسولات الأناسيليوم تعمل على سد الشهية.. فيديو

نهال حافظ
نهال حافظ

كشفت الدكتورة نهال حافظ أخصائية تغذية علاجية ،  تفاصيل كورس غذائي للمرأة العاملة  من أجل فقدان الوزن ومنع مخاطر السمنة .


وأضاف  نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام  "المذاع على قناة  "صدى البلد "، :" يتم وضع القهوة الخضراء في كورس المرأة العاملة لانقاص الوزن  بديل من الشاي والقهوة الطبيعية".
 

وتابعت نهال حافظ :"يتم توفير السكر الدايت في كورس المرأة العاملة، بالإضافة إلى كبسولات الأناسيليوم لسد الشهية".

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واكملت نهال حافظ:" تناول الوجبات خارج المنزل أمر غير صحي بشكل كبير وتجعل الفرد أكثر عرضة لمخاطر السمنة ".

 

ولفتت نهال حافظ:" تناول الأطعمة غير النظيفة من الشارع تزيد من هرمون الأنسولين  وتجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر ".

تغذية علاجية الأناسيليوم السمنة الوزن اخبار التوك شو

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