أخصائية تغذية علاجية: كبسولات الأناسيليوم تعمل على سد الشهية.. فيديو

كشفت الدكتورة نهال حافظ أخصائية تغذية علاجية ، تفاصيل كورس غذائي للمرأة العاملة من أجل فقدان الوزن ومنع مخاطر السمنة .



وأضاف نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام "المذاع على قناة "صدى البلد "، :" يتم وضع القهوة الخضراء في كورس المرأة العاملة لانقاص الوزن بديل من الشاي والقهوة الطبيعية".



وتابعت نهال حافظ :"يتم توفير السكر الدايت في كورس المرأة العاملة، بالإضافة إلى كبسولات الأناسيليوم لسد الشهية".



واكملت نهال حافظ:" تناول الوجبات خارج المنزل أمر غير صحي بشكل كبير وتجعل الفرد أكثر عرضة لمخاطر السمنة ".

ولفتت نهال حافظ:" تناول الأطعمة غير النظيفة من الشارع تزيد من هرمون الأنسولين وتجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر ".