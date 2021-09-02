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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يرفع معدلات الحرق.. إخصائي تغذية علاجية يكشف أهمية كورس "الأناسيليوم"

أحمد نبيل، اخصائي
أحمد نبيل، اخصائي التغذية العلاجية

قال دكتور أحمد نبيل، إخصائي التغذية العلاجية، إننا نقدم فريقا طبيا متكاملا، لخدمة المرضى الراغبين في فقدان الوزن، مؤكدا أننا نقدم لهم منتاجات “الأناسيليوم” ويتم وصفها عن طريق طبيب.

وأضاف نبيل خلال لقاء له لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية “صدى البلد”، أن البعض يصابون بالإحباط؛ عند استخدام نظام تخسيس معين، لكن مع كورس “أون تارجت فارما”؛ يساهم بشكل فعال في التخسيس، لأنه يرفع من معدلات الحرق.

 

وتابع إخصائي التغذية العلاجية، أنه يتم تحديد طرق النظام الغذائي المخصص لكل حالة على حدة ، مؤكدا أنه يتم طلب تحاليل طبية في بعض الحالات.

 

السمنة ومرض السكر

قال الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التغذية العلاجية، وأحد أعضاء الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، إن نسبة المصريين المصابين بمرض السكر تصل إلى 10%.

 

وأضاف "نبيل"، خلال استضافته ببرنامج "حلو الكلام"، تقديم الإعلامية "منال سلامة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد،: "تقريبا 10 مليون مصري مصابون بمرض السكر"، مردفا: "المشكلة في مرض السكر أنه مرض وراثي سواء من الأب أو الأم، ونسبة الوراثة فيه عالية جدا".


وأشار: "أحيانا نرى مريض السكر نحيل جدا، وأحيانا يكون صاحب سمنة مفرطة"، موضحا: "الطبيعي أن يكون مريض السكر نحيل الجسد، والأنسولين هو الذي يسبب السمنة لمريض السكر".


تابع: "أي مريض سكر يتناول الأنسولين سوف يزداد في الوزن، لأن من وظائف الأنسولين حرق السكر وبناء الدهون"، لافتا: "مريض السكر لديه خطورة عالية للإصابة بمرض السمنة".

 

التخسيس تغذية علاجية الأناسيليوم فقدان الوزن أون تارجت فارما

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