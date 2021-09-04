هل يجوز مقاطعة الأقارب للضرر ..الإفتاء تجيب

هل يجوز مقاطعة الأقارب للضرر .. أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لو كان هناك مشاكل بين اقارب الدرجة الأولى يمكنهم الابتعاد لفترة حتى تحل المشكلة ثم تعود الصلة كما كانت من قبل ولكن هل يجوز مقاطعة الأقارب للضرر على الدوام لا تجوز وحرام شرعا ولكن الاقارب الاخرين صلتهم غير واجبة خاصة إذا كان هناك ضرر منهم .

وقال خلال إجابته على سؤال "هل يجوز مقاطعة الأقارب للضرر ؟" عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الاقارب ينقسمون الى من يجب صلتهم وقسم لا يجب صلته الفقهاء اختلفوا في تحديد من يجب صلتهم منهم من يري انه يجب صلة جميع الاقارب والغالبية من الفقهاء يرون انه ولابد ويجب صلة لرؤوس الاسر مثل الاخ والاخت والاب والام والعم والعمه والخال والخالة والجد والجدة وما دون ذلك فلا يجب صلتهم .

قطع صلة الرحم منعا للمشاكل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل قطع صلة الرحم إذا جاء منها أذى شديد أفضل؟”.



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: قطع صلة الرحم منعا للأذى والمشاكل ليس أفضل، حيث من الممكن أن نضع أطرا للعلاقة ولا نتداخل بطريقة تفضي بنا إلى هذا الأذى.



وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: "أننا لو رفعنا سماعة التليفون فى رمضان أو الأعياد أو المناسبات فليس هناك أذى فى ذلك.



وتابع أمين الفتوى لا أظن أيضا أننا لو ذهبنا لتعزية أحد منهم أو لجأ إلينا أحد يحتاج إلى مساعدتنا وقضيتها له بنفس طيبة أو عندهم فرح واتصلت أبارك لهم أن يكون هناك أذى، لأن الأذى يأتي غالبا من التداخل المبالغ فيه.

إجبار الزوج زوجته على قطع الرحم



وورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائلة تقول" تزوجت ابنتي وزوجها يمنعها عن أسرتها - و لا يسمح لها بزيارة أسرتها ولا يسمح لأسرتها بزيارتها أو التحدث معها هاتفيًّا. فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له".

أجاب "جمعة"، في فتوى له، أن صلة الرحم واجبةٌ شرعًا، وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع؛ فتزورهما مرةً في الأسبوع دون بياتٍ ولو بغير إذنه.

وأكد أنه لا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها، بل الواجب عليه أن يحسن عشرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» رواه الترمذي.



عقوبة قاطع صلة الرحم

رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا كثيرًا على عدم قطع صلة الرحم سواء فى شهر رمضان أو فى غير رمضان، وعلى هذا فمن كان قاطعًا لرحمه يجب عليه أن يصلها سواء فى رمضان أو فى غير رمضان ولكن فى شهر رمضان أولى لأنه شهر القربة لله تعالى والعبادة والصيام والصلاة وإطعام الطعام.

ويقول الحق تبارك وتعالى فى الحديث القدسي (( أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَتَّهَا أَبَتُّهُ))، فالاولى ان نصل الرحم ونتمثل فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ, فَيُعْرِضُ هَذَا، ويُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ))، فعلينا أن نختار لأنفسنا الخيرية ونبدأ بالسلام حتى نكون فى الجانب الجميل الذي يحبه لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

صفات قاطع صلة الرحم

صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».

وقطع صلة الرحم، من صفات الجاهلية والبُعْد عن دين الله؛ فقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22]. ولذا فإنَّ صلة الرحم واجبة.

كيف تكون صلة الرحم

صلة الرحم تدل أيضًا على الإحسان إلى الأقربين، سواءً كانت هذه القرابةبالنسب، أو المُصاهرة، والعطف عليهم، وتفقُد أحوالهم، سواءً قابلوا ذلك بالإحسان، أو الإساءة، وأن صِلة الأرحام تكون بحَسب حال كلا الطرفَين، وما يحتاج إليه الطرف الآخر؛ إذ أنها قد تكون بالمال، أو تقديم الخدمة، والمساعدة، أو الزيارة، أو رد السلام، أو تقديم النصيحة.