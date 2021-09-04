القليوبية في 24 ساعة| نائب المحافظ يتفقد مشروعات بالخانكة.. وتطعيم 6 آلاف من منتسبي جامعة بنها بلقاح فيروس كورونا

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة عددا من المشروعات الجارية بنطاق المركز والمدينة لدفع الأعمال بها.

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وشملت الجولة تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى الخانكة المركزي حيث شدد نائب المحافظ على ضرورة البدء في إجراء اختبارات التشغيل خلال الشهر الجاري تمهيدا لتوريد الأجهزة الطبية والأثاث حيث يبدأ توريد الحضانات خلال الأسبوع المقبل وتتوالى أعمال التوريد بالتوازي مع أعمال الاختبارات.



وتفقد نائب محافظ القليوبية مشروع انتاج البيض لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.



كما تفقد نائب محافظ القليوبية أعمال رصف طريق أبو زعبل الجديد والأعمال الإنشائية الجارية للكوبري أعلى مصرف البلبيسي حيث يعد الطريق الجديد محورا بديلا لربط طريق ترعة الإسماعيلية بمدينة الخانكة مباشرة.



وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ يرافقه مأمور قسم شرطة الخانكة الموقع المقترح لإقامة معرض المبادرة الرئاسية (كلنا واحد) لبيع مستلزمات المدارس بأسعار الجملة اعتبارا من الأسبوع القادم. ولمدة شهر.



من ناحية اخري أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها استمرار اعمال تطعيم منتسبى الجامعة بلقاح فيروس كورونا داخل النقاط الثابتة والمتحركة على مستوى كليات الجامعة ، مشيرا الى انه تم حتى الآن الانتهاء من تطعيم 6 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب منذ بدء حملة التطعيم.



جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها الجيزاوى لتفقد أعمال التطعيم داخل النقطة الثابتة بكليتى الزراعة والطب البيطرى بمشتهر يرافقه الدكتورة أمانى عباس عميد كلية الطب البيطرى ، والدكتور محمود الزعبلاوى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة بجامعة بنها.



وقال الجيزاوي انه تم تشكيل لجنة لمتابعة خطة التطعيم برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفى الجامعى ومديرة وحدة مكافحة العدوى ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، مشيرا الى انه تم استلام ٢٠ ألف جرعة لقاح من وزارة الصحة وتم تدريب فرق تكنولوجيا المعلومات والفرق الطبية على إجراءات التطعيم.



وأضاف أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطعيم الطلاب ومنتسبي الجامعة قبل بدء العام الدراسي الجديد من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللوجيستي للفرق الطبية المتنقلة لمساعدتها في أداء مهامها، وذلك فى إطار خطة السعي للوصول إلى حرم جامعي آمن وخال من كورونا.



وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الى استمرارية أعمال النقطة الثابتة بالمعمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعى و استقبال منتسبي الجامعة من كليات القطاع الصحي لتلقي لقاح فيروس كورونا الى جانب النقاط المتحركة على مستوى كليات الجامعة.



من جانبها شب حريق في تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية فى شبرا الخيمة ما أدى إلى احتراق عدد 2 كابينة كهرباء دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بنشوب حريق في تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية بجوار شركة النشا والجلوكوز بشبرا الخيمة ما أدى إلى احتراق 2 كابينة كهرباء بمحيط المنطقة التابعة بمسطرد بشبرا الخيمة.



انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية ومسؤلى قطاع الكهرباء وتم الدفع بسيارات إطفاء و2 سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق وطوارئ كهرباء بهتيم لفصل التيار الكهربائي عن منطقة مسطرد للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والشركات والمصانع والورش المجاورة بذات المنطقة وفصل التيار الكهربائى عن المناطق السكنية والصناعية التي تخدمها كبائن الكهرباء المحترقة حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من المخاطر الداهمة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة المعاينة والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



كما كشف مصدر بغرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى القليوبية غياب 17 طالب عن امتحانات اللغة العربية اليوم حيث حضر الامتحانات 1277 طالب من اجمالى 1294 على مستوى المحافظة.



وتابع المصدر أنه تم تحرير محاضر غش لطالبتين تم ضبطهما بحوزتهما أجهزة تليفونات محمولة للغش داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بطوخ.



وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد اكد فى وقت سابق إنتظام سير أعمال إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والتي إنطلقت صباح اليوم السبت حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.



أشار محافظ القليوبية الى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات من تباعد المقاعد بمسافات كافية وارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان ، لافتاً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع الغرفة المركزية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية.