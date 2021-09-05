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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. عميدة تمريض القاهرة: اختبارات قدرات الشهادات المعادلة 8 سبتمبر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتور عبير سعيد عميدة كلية تمريض القاهرة ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أنه سيتم اختبار القدرات للشهادات المعادلة يوم ٨ من سبتمبر بكلية التمريض .

ونوهت الدكتورة عبير سعيد ، اي معلومه يتم تداولها من خلال صفحات الجروبات بوسائل التواصل الاجتماعي  وليس من خلال الصفحه الرسميه لكليه التمريض موقع عليها من ادارة الكلية لا يعتد بها  لأنها غير رسمية

وأضافت عميدة الكلية ، ارجو من الطلاب توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ سماسرة  المكاتب الوهمية التي تروج لهم اشاعات كاذبة من أجل التربح .


وكانت قد قالت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، إن السعة الطلابية للكلية هذا العام هي 300 طالب فقط.
وأضافت عبير سعد لـ صدى البلد، إنه يمكن قبول عدد أكبر قليلا من العام الماضى، ولكن يتم الموافقة حسب العدد المتقدم. 

وفى نفس السياق ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق الجامعات الخاصة، مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس القادم، الموافق 9 سبتمبر. 
 
ونوه مكتب تنسيق الجامعات الخاصة، بأن ذلك جاء لمنح أبنائنا الطلاب فرصة إضافية للتنسيق الجامعات الخاصة. 
 

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تنسيق القبول بالجامعات 2021.. مد فترة التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة حتى 9 سبتمبر.. و ننشر الخطوات و الجامعات المشاركة به


وتتيح هذه الفرصة الإضافية لأبنائنا الطلاب، استمرار تسجيل رغباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة. 


يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبق وأعلنت مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة 7 من مساء غد الأحد، 5 سبتمبر، حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

وزارة التعليم جامعة القاهرة التعليم العالي تنسيق الجامعات كلية التمريض وزارة التعليم العالى

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