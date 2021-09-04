شيكابالا: بيحصل معايا تجاوزات عنصرية وناس بتدعي على ابني .. فيديو

حل كابتن نادي الزمالك "شيكابالا"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

وقال شيكابالا:" بيحصل معايا تجاوزات في الدوري المصري محصلتش مع أي لاعب لدرجة فيه ناس بتدعي علي إبني، وفي الدوريات الأوروبية بيتم معاقبة الجمهور وليس عقاب اللاعب".

ودخل "شيكابالا"، إلى الاستوديو حاملا درع الدوري على الهواء ليفاجأ الإعلامي "عمرو أديب"، بدخوله الاستوديو حاملا دخل الدوري.

وروي شيكابالا قصة مشجع أهلاوي نزل من فوق السطوح للالتقاط صورة شخصية معه، قائلا:" الناس في أسوان طيبين وعلي طبيعتهم".

ودعت الصفحة عبر صفحتها الجمهور للمشاركة في الحلقة وتوجيه الأسئلة للاعب كالتالي: “كابتن نادي الزمالك في ضيافة الحكاية.. اسأل شيكابالا”.

وجاءت أبرز التعليقات على خبر استضافة شيكابالا كالتالي: “كابتن مصر الأباتشي شيكابالا، أسطورة النادي الملكي هتفضل دائما في قلوب كل عاشق للزمالك وكل راي حر يرى الألماس ويقول هذا الماس، منتظرين ظهورك في كل مكان في العالم يوجد فانز شيكا الأسطورة”.

وأيضاً: “حلقة اليوم ينتظرها الملايين.. شيكا أيقونة الكرة المصرية”.

وفي سياق متصل تعرض البرنامج والإعلامي عمرو أديب لانتقادات أيضًا من جانب جمهور النادي الأهلي الذي عارض بشدة استضافة النجم شيكابالا ، متهما الإعلامي والبرنامج بعدم الحيادية .