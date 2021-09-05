مخرج هلاوس: المسرحية أول عرض صامت.. وتجربة استثنائية

عرضت اليوم على مسرح الهناجر مسرحية هلاوس للمخرج محمد عبدالله والمأخوذ عن رواية "تاجر البندقية" للمؤلف العالمي ويليام شكسبير.



وقال محمد عبد الله لـ"صدى البلد": "يمثل هذا العمل عودة لي كمخرج مرة أخري بعد سنوات طويلة، وقدمت من خلال تلك التجربة أول عمل مسرحي صامت مختلف من نوعه، ويركز العرض علي 4 مدارس تمثيلية وهي المسرح الجسدي والمايم والبانتومايم والمسرح الأسود، حيث يعتمد العرض بشكل أكبر علي الإمكانيات الجسدية للممثلين بدلا من الحوار المسرحي، فهي تجربة استثناية مختلفة عن العروض المسرحية العادية".



"هلاوس" إعداد وإخراج وإعداد موسيقي محمد عبدالله كما شارك في تدريب الممثلين مع كل من مصطفي حزين وأحمد نجدي "أوسكار" ، مكساج صوت يسرا توفيق وتنفيذ الصوت عمر شقير، وديكورإهداء الفنان عمرو عبدالله، وإضاءة إهداء أبو بكر الشريف وملابس أميرة صابر، وإكسسوار هاجر كمال، ومكياج وأقنعة محمد فوزي "بكار"، ومساعدين إخراج تحت التمرين يوسف هاني وبسمة ناروز، ومروة حسن مساعد مخرج ، واحمد رضا مخرج منفذ، وشكرا خاص لميريت ميشيل واحمد فؤاد واحمد الشاذلي ومحمد حجازي.

