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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بورسعيد تسترجع قواها الثقافية :

إيناس عبد الدايم: احتفالات بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية تحقق استراتيجية العدالة الثقافية

صدى البلد

توالت فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرضا لفرقة نجوم أوبرا القاهرة.

شارك في الاحتفالية، فرقة باليه أوبرا القاهرة على مسرح المركز الثقافى وبحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفني لفرقةالاوبرا ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

قالت إيناس عبد الدايم إن احتفالات عاصمة للثقافة المصرية تتميز بالتنوع وتهدف الى نقل كافة الوان الابداع الى المحافظة حاملة اللقب انتصارا لاستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والمساهمة في بناء شخصيات واعية ، واشارت الى ثراء المقومات الثقافية للمدينة الباسلة والتى كانت وما تزال مصدرا لالهامات للمبدعين ، وتابعت ان مسيرة التنوير مستمرة فى جميع ربوع مصر للمساهمة فى تطوير المجتمع وبناء الانسان ، واشادت بالمستوى المتميز للعرض وتفاعل الجمهور الذى ضم الكثير من الاطفال والنشئ مع برنامجه الفنى .

من جانبه أشاد محافظ بورسعيد بالفعاليات الفكرية والفنية التى تقدمها وزارة الثقافة بالمحافظة، مؤكدا دعمه الكامل لها، مضيفا أن أبناء المدينة الباسلة يتمتعون بقدرة فائقة على تذوق الاشكال الابداعية الجادة.

وخلال الحفل الذي أخرجته الدكتورة إيمان مصطفى المدير الفنى للفرقة تألق نجوم فرقة أوبرا القاهرة فى تقديم مختارات من أشهر أغاني أفلام ديزني وصاحبها تابلوهات استعراضية رائعة قدمها عناصر من فرقة الباليه تصميم ممدوح حسن ومحمد حامد، ديكور وجرافيك محمد عبد الرازق، صوت خالد درويش كان منها علاء الدين ، مولان ، الجميلة والوحش ، انستازيا ، الملك الأسد ، فروزون، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها سواى ، ذكرى ، نهر القمر ، فكر فى ، طريقى ، خذنى إلى القمر وغيرها.. أداها ببراعة واقتدار عزت غانم، داليا فاروق، جولي فيظي، إنجي محسن، أسامة على، إلهامي أمين، سلمى الجبالي، ليلى إبراهيم، عماد عادل، عمرو مدحت.

يشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتشارك فيها جميع قطاعات الوزارة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.

بورسعيد وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم محافظ بورسعيد وزيرة الثقافة

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