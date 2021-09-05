علي جمعة من احتفالية " أبواب الخير " : صندوق تحيا مصر نموذج يحتذى في القضاء على الفقر

أكد الدكتور علي جمعة ، رئيس مجلس أمناء " صناع الخير " ، أنه انطلاقا من دور صندوق " تحيا مصر " في تحسين حياة المواطن المصري بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة فإن الصندوق ينظم فعالية كبرى لانطلاق 500 عربة كبيرة، و500 " تريللا " محملة بالمواد الغذائية ، بالتزامن مع اليوم العلمي للأعمال الخيرية .

وتابع الدكتور علي جمعة ، خلال كلمته باحتفالية " أبواب الخير " بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي : تحيا مصر هو نموذج يحتذى به في التعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والقطاع المدني والإعلام .

وأشار " جمعة " إلى أن الصندوق حقق أرقاما قياسية عالمية ضمن رؤية العالم للقضاء على الفقر ، باستخدام الإمكانات المتاحة .

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوي الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي ٥ ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.