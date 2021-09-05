بـ 200 مليون يورو.. هالاند يشعل الصراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد

ذكر موقع ليفربول إيكو الإنجليزي، أن نادي ليفربول وخصمه مانشستر يونايتد يتنافسان بقوة للتعاقد مع مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم النرويجي "إيرلينج هالاند" الذي يملك سجل تهديفي رائع وقدم عروضا كروية ممتعة.

وأشار الموقع، اليوم الأحد، إلى تقرير أوردته صحيفة دياريو مدريدستا الإسبانية تؤكد خلاله أن فريق العاصمة ريال مدريد "لا يخشى" المنافسة مع عملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز اللذين يوصفان بأنهما "المرشحان القويان" للحصول توقيع اللاعب النرويجي.

وأفاد إيكو بأن هذه الأندية ليست فقط المشاركة في سباق النرويجي، لكن هناك أيضا أندية من الأوزان الثقيلة أمثال مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الذين يرغبون في الظفر بخدمات اللاعب الذي لديه إمكانيات رائعة وقدرة على خلق الفارق دائمًا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية يونيو الماضي عن سعر النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ21 عاما، موضحة أنه في ظل الاهتمام المتزايد من الأندية للتعاقد مع المهاجم النرويجي فإن فريق بروسيا دورتموند طلب 200 مليون يورو لبيعه.

وحسب تصريحات رايولا وكيل اللاعب فإن بروسيا دورتموند لن يتخلي بسهولة عن لاعبه النرويجي إيرلينج هالاند.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ هالاند 110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.