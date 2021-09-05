جامعة أسيوط: حصول مركز تطوير التعليم الجامعي على الاعتماد CUIT

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن اعتماد مركز تطوير التعليم الجامعى، من قبل الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأصبح مركزاَ معتمداَ للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات CUIT والذي يضاف إلى الكليات والمراكز والوحدات التي تم اعتمادها بمختلف قطاعات الجامعة وتأكيدا على سعى إدارة الجامعة لاستكمال استراتيجيتها في تطوير العملية التعليمية والبحثية .

وأوضح عمر سيد خليل مدير المركز أن المركز يقدم خدمة تعليمية متميزة وفق ضوابط معايير الجودة و الاعتماد و الذى ياتى فى اطار حرص الجامعة على تطوير أدائها وبرامجها الدراسية والعلمية والتدريبية فى مختلف التخصصات والقطاعات بما يساهم فى خدمة العملية التعليمية المقدمة لكافة منتسبى جامعة أسيوط.

وأوضح أن المركز يقدم عدد من الدورات والتدريب على برامج تكنولوجيا المعلومات للمجمتع الجامعى والمجتمع المحلى وموظفى الدولة فى مختلف المواقع ومنها وحدات التحول الرقمى ودورات IC3 ودورات ICDL ودورات صيانة الكمبيوتر ويقوم بالدورات متخصصون معتمدون.