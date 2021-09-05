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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحور دلتا في الكويت

الكويت.. رصد حالة إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى

مطار الكويت الدولي
مطار الكويت الدولي

أعلن مسؤول كويتي، اليوم الأحد، رصد إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

‏ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، كشف رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله، عن رصد حالة إيجابية لمسافر من دول ذات عدوى نشطة بمتحور دلتا .

ووضح الجارالله بعد فحص التحقق pcr مع وصول الكويت وتطبيق العزل الوقائي.

وتساءل د.الجارالله : ماذا لو تم إلغاء فحص القادمين؟ لافتا الى ان تسرب حالة إيجابية بالدلتا كفيلة بنشر وتفشي الوباء خاصة مع مرحلة الانفتاح وعودة المدارس مشددا على ان التيقظ الوقائي حتمي للتعافي الوبائي.

وكانت الكويت أعلنت في يونيو الماضي تسجيل أول إصابات بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الهند.

وأعلنت \ وزارة الصحة الكويتية، أمس الاثنين، عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410270 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2423 حالات.

وبلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 405770 حالة بعد تسجيل شفاء 187 حالة.

وفي سياق أخر، استقبل مطار الكويت الدولي، قبل قليل أولى الرحلات المباشرة القادمة من مصر، وذلك بعد توقف دام نحو 13 شهرا بسبب جائحة كورونا.

وجاءت هذه الخطوة تفعيلا لقرار مجلس الوزراء باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، حطت أولى الرحلات المباشرة القادمة من سوهاج في مطار الكويت الدولي «T1»، عند الساعة 6.30 صباحا، وكان على متنها نحو 170 راكبا عبر خطوط "فلاي ايجبت".

وحطت الرحلة الثانية القادمة من القاهرة عند الساعة 10.30 صباحاً على متن طائرة مصر للطيران.

وغادر أولى الرحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية في تمام الساعة 12.25 ظهرا تليها رحلة لطيران الجزيرة 12:50 ظهرا.

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