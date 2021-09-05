المشدد 3 سنوات لـ شخصين انتحلا صفة ضباط شرطة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين انتحلا صفة ضباط شرطة بمنطقة منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبدالرحمن وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين م.ا ،ر.ح شرعا في سرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه أحمد صابر وكان ذلك حال سيره بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفاه وادعيا كونهما من رجال الشرطة والضبط القضائي حال حمل المتهم الأول جهاز اتصال هيكليا والمتهم الثاني يحمل سلاح صوت مخبأ إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما وهو ضبطهما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تداخلا في وظيفة من الوظائف العمومية الملكية من غير أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك بأن أجريا عملا من مقتضاياتها بأن إدعيا كونهما من رجال الضبط القضائي وقاما بفحص أوراق المجني عليه.