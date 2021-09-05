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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تمنع هاتفك الأندرويد من إجراء المكالمات.. نصيحة عاجلة من واتساب لتجنب تهديد آيفون وأندرويد الجديد

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

بالخطأ جوجل تحظر مستخدمي أندرويد من إجراء المكالمات الهاتفية.. إليك الحل

حذرت شركة جوجل Google، من أن بعض طرازات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، غير قادرة على إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية بسبب خطأ تقني في التطبيق الخاص بها.

 

حدثه فورا.. ثغرة خطيرة بـ واتساب تسمح للقراصنة بالوصول إلى معلوماتك الشخصية

اكتشف باحثون بشركة Check Point الأمنية، تهديدا جديدا يواجه مستخدمو تطبيق واتساب، والذي قد يضع المعلومات الشخصية الخاصة بهم في أيدي المتسللين.

 

تمهيدا لإطلاقه.. الكشف عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M22

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها الذكى الأحدث تحت عنوان Galaxy M22، وظهر الهاتف بطراز رقم SM-M225FV / DS، على صفحة الدعم الخاصة بالجهاز على موقع الشركة الروسي على الويب، حيث من المتوقع أن ينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

لتحرير مساحة تخزين إضافية.. أسهل طريقة لنقل تطبيقات الاندرويد إلى الذاكرة الخارجية

تملك بعض الهواتف الذكية مساحة تخزين صغيرة، مما لا يسمح لبعض المستخدمين بإضافة المزيد من التطبيقات، مما يضطرهم للبحث عن طريقة نقل تطبيقات الأندرويد إلى الذاكرة الخارجية، ومن أجل ذلك يقوم البعض بإضافة كارت ذاكرة خارجية MicroSD، واتباع الخطوات التالية لمعرفة أسهل طريقة نقل تطبيقات الأندرويد إلى الذاكرة الخارجية.

 

كيفية تشغيل تطبيقين من واتساب على هاتف واحد وتفعيل الحساب بعدة أجهزة

يتربع واتساب WhatsApp على عرش أفضل تطبيقات المراسلة في العالم، فهو بلا شك تطبيق المراسلة المفضل لدى المستخدمين مع أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا، وأكثر من 60 مليون رسالة يتم إرسالها يوميا.

ريلمي تعلن رسميا عن سلسلة Realme 9 خلال الشهر الجاري

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق العديد من هواتفها الذكية في 9 سبتمبر المقبل، والتي اشارت إليها بعض التسريبات السابقة أنها ستنطلق تحت اسم Realme 8i و Realme 8s، ولكن تشير أحدث التطورات، إلى أنه سيتم الإعلان عن سلسلة Realme 9 بنفس الحدث.

في هذا الموعد.. جوجل تحظر مالكي هواتف أندرويد القديمة من الوصول لتطبيقاتها الشائعة

أعلنت شركة جوجل Google، عن قرار جديد خلال الشهر الماضي، تحظر من خلاله بعض مستخدمي إصدارات نظامها التشغيلي القديمة من استخدام تطبيقاتها الشائعة اعتبارا من 27 سبتمبر القادم.

 

بسعر مناسب.. تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لـ هاتف نوكيا Nokia G50

تستعد شركة HMD، المالكة للعلامة التجارية نوكيا، لإطلاق أرخص هاتف ذكي بتقنية 5G، وقد تم رصد المواصفات الرئيسية للطراز المسمى Nokia G50، على منصة الاختبارات و الأداء Geekbench.

 

شاهد.. واتساب يعيد تصميم فقاعات الدردشة على أندرويد وiOS 

تعمل منصة واتساب WhatsApp، على إعادة تصميم جديدة خاصة بفقاعات الدردشة، للإصدار المخصص للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iOS من آبل.

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