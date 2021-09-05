«أبو السعود»: التعرض لأشعة الشمس يزيد إفراز الميلامين في البشرة

نصحت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، باستخدام واقي الشمس، خاصة أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من إفراز مادة الميلامين ويضر البشرة، ويجب تعويض ذلك الأمر بكريمات الترطيب.



وأضافت "أبو السعود"، خلال استضافتها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج “ست الستات” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الظهور الباهت للبشرة والهالات السوداء يمثلان مؤشرا لاحتياجات البشرة لجميع أنواع النضارة والترطيب.

وأوضحت أن استخدام كريم ينشط الدورة الدموية لا يستدعى بالضرورة وضع مساحيق التجميل، خاصة أن الإفراط في استعمالها يسبب التجاعيد.



وذكرت الدكتورة دينا أبو السعود في تصريحات سابقة، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعية، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه وترطيبه نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

وأضافت أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة، لما يوجد بداخله من فيتامينات، موجهة النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة.

ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لجميع أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهاباتها نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أنه مرخص لدى وزارة الصحة.

وأوضحت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين “سي” الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.