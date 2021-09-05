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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 ملايين مصري تجاوزوا خط الفقر خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد سكان مصر خلال مطلع يوليو الماضي كان 102 مليون نسمة، وانه خلال 9 شهور و5 أيام تم زيادة السكان مليون فرد، مؤكدا أن الدولة تحتاج إلي 3 أضعاف من النمو الاقتصادي الحالي من أجل مواكبة هذا التعداد السكاني .

 

وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز ، في تصريحات له، أن الزيادة السكانية في مصر أرتفاع مستمر، كما أن نسبة الذكور مازالت أعلي من نسبة الإناث بالنسبة للمواليد، موضحاً انه لأول مرة يحدث انخفاض في مستويات الفقر منذ أكثر من 20 عاماً تقريبا.

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وأوضح “بركات” ، أن جهود الدولة خلال الفترة الماضية من أجل رفع مستوي معيشة المواطن أدي إلي رفع اكثر من 4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، وهذا مؤشر مطمئن يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة اقتصادياً واجتماعيا.

 

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيتم توفير مقر جديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء داخل العاصمة الإدارية الجديدة حتى نكون قريبين من كافة الوزارات الأخرى.

 

ويستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لإطــلاق مرصـد إحصائي تـُعرض فيه البيانات الإحصائيــة لمصر في كافة المجالات ( اقتصادية - اجتماعية - بيئية ) من خلال موقع إلكتروني وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز ( 24 م  × 9 م ).

 

وأوضح اللواء خيرت بركات أن اطلاق  المرصد يأتي في ظل ما تشهده  الدولة المصريـة  من التطورات المتسارعة في كافة المجالات، مضيفا أن  التطـور التكنولوجي يعد واحدا من أهم تلك التطورات التي تشهدها الدولة في إطار السعي للحاق بالركب في كل المجالات.

 

وأشار اللواء خيرت بركات أن الهدف من المرصد يتمثل في  رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً في إطار توجه الدولة نحو " بناء المواطن المصري " وكذلك بأهمية البيانات والمعلومات كنقط ارتكاز  في التخطيط والتنمية واتخاذ القرارات الصحيحة.

الاحصاء الزيادة السكانية النمو الاقتصادي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الجهاز المركزي معدلات الفقر المواليد الجديدة

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