من حفله الأخير.. تامر حسني يمازح زوجين: مظلوم الراجل جدا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم تامر حسني حفله الأخير على المسرح الروماني في مارينا، وهو يغني أغنية "بطلة العالم في النكد".



وظهر تامر في الفيديو يمازح زوجين قائلًا: "حاسس أنت الموضوع أوي بتضحكني.. خلي بالك عمال يشاور عليكي من ورا.. وأول ما تبصي يشيل إيده.. مظلوم الراجل جدًا.. إحنا غلابة والله".



أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، إحياء حفل تخرج كلية تجارة الاسكندرية بحديقة الاسكندرية، وذلك يوم 26 سبتمبر.



يذكر ان اخر اعمال تامر حسني السينمائية فيلم" مش أنا" من بطولة ماجد الكدوانى ، وسوسن بدر ، حلا شيحة ، شيرين ، ومن إخراج سارة وفيق ، والتى كانت قد سبق وان عملت كمساعد مخرج مع تامر حسنى فى فيلم “ عمر وسلمى ” .

