آخر موعد للتقدم للالتماسات بكلية البنات جامعة عين شمس .. غدا

أكدت كلية البنات جامعة عين شمس أنه تم فتح باب التقدم للالتماسات لجميع الفرق الي ظهرت نتائجها حتي الآن طالبات الفرق الرابعة وجميع الفرق التربوية والفرقة الأولى والتي من المقرر إغلاقها يوم الخميس 7 سبتمبر ولن يلتفت للالتماسات التى ترد بعد هذه الفترة.



وفي ذات السياق قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج جميع شعب رابعة تربوي أدبي ورابعة إعلام انتساب وثانية تربوى أدبى، وجميع شعب تعليم أساسى وعلم نفس تربوي وفرنسى تربوى، ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك https://ums.asu.edu.eg/

وأكدت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن يتم الإعلان عن باقي النتائج لجميع الفرق على الموقع الالكتروني ، مشيرا إلى أنه سوف يتم تأجيل امتحانات التخلفات بسبب تأخر إعلان النتائج.

وأضافت عميد كلية بنات جامعة عين شمس أن نظام إعلان النتائج إلكتروني يصب في مصلحة الطالب.