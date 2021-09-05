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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العناني :السعودية إحدى الأسواق الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر

صدى البلد

بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، بحضور السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وأشاد العناني بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، مثمنا الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالمشروعات التنموية، لاسيما تطوير البنية التحتية السياحية، مؤكدا على أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة لمصر.
وأشار العناني إلى أن مصر ترحب بالسائحين السعوديين في بلدهم الثاني مصر، والتي تعد مقصداً هاماً لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة وتقارب الثقافات والعادات والتقاليد. 
كما استعرض وزير السياحة والآثار البنية التحتية السياحية لمصر والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية. 
وخلال اللقاء استعرض وزير السياحة السعودي المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ولاسيما في المجال السياحي، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتضافر الجهود لتعظيم الاستفادة من المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية والذي تم تدشينه على هامش انعقاد قمة "إنعاش السياحة" التي أقيمت في مايو الماضي بمدينة الرياض في إطار انعقاد الاجتماع الـ 47 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.
وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال مع التنسيق الكامل لتبادل الخبرات وتدريب العاملين بالقطاع السياحي في البلدين واكسابهم مزيدًا من الخبرات.


وقد حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق الأمير سعود بن نهار آل سعود، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان. كما حضر من الجانب المصري غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير للشئون الفنية والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون الدولية والاتفاقيات

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