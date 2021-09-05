أجرأها بالفستان الأسود.. شاهد| إطلالات رايا أبي راشد من مهرجان فينسيا

نشرت الإعلامية رايا ابى راشد عدة صور لها من مهرجان فينسيا وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهرت رايا ابى راشد في آخر صور قامت بنشرها بإطلالة ناعمة ، حيث ارتدت فستان أسود ، وشعرها المنسدل على الأكتاف ، ومجوهرات أبرز شياكتها وناقتها.

لذا نعرض لكم مجموعة من صور رايا أبى راشدمن مهرجان فينسيا.



ريا أبي راشد ، مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحيفة عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا.

يُذكر أن الجمهور أصدر أقاويل بأن ملل الحظر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، دفع ريا أبي راشد في تغيير ملامحها الرقيقة إلى أخرى، وفقدان وزنها، بعد أن كانت تتميز بأنها «كيرڤي».

ومن وقتها و تصدرت مؤشرات البحث جوجل، تويتر، بعد أن كانت أعمالها تتصدر التريند بسبب انفراداتها ونجاحها الباهر، التي حققته منذ الظهور الأول في جميع المجالات التي شغلتها، صحافة، تليفزيون إنتاج.



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