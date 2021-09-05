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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الجمارك توضح تفاصيل زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة

وزارة المالية
وزارة المالية

قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، إنه لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج بالأسواق الحرة.

 

وأضاف "محمد إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١، تضمنت أحكاما أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي".

 

وأشار محمد إبراهيم: "اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري".


وأوضح مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، : "تم وضع قواعد خاصة ملائمة بـالمسموحات المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، تصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة السياحة؛ بما يُسهم فى تحفيز سياحة اليخوت".


وأكمل: " المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار".

 

وتابع: "فى القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التى ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي".

محمد ابراهيم مصلحة الجمارك الأسواق الحرة اليخوت الخاصة المعفاة من الضريبة

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