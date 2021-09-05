عبد الدايم تشهد مشاركة فرقة رضا في احتفالات عاصمة الثقافة المصرية.. صور

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، على مسرح المركز الثقافي، في اطار فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

عرض فرقة رضا

وأشادت عبد الدايم بمستوى الفرقة وأداء عارضوها، واكدت أن مشاركة فرقة رضا فى احتفالات عاصمة الثقافة المصرية؛ يأتي ضمن خطط التعريف بالفلكلور الشعبى فى مختلف ربوع الوطن ، مؤكدة أنها من علامات القوى الناعمة المصرية، حيث نجحت على مدار أكثر من 60 عاما فى صون أحد أشكال الموروث الثقافي.

وتضمنت الاحتفالية، فيلما تسجيليا عن تاريخ فرقة رضا ونشأتها، اعقبه مجموعة مختارة من اهم التابلوهات التى منحتها شهرتها وارتبطت بذكريات زمن الفن الجميل فى اذهان الكثيرين وتميزت بالتناغم الذهنى والحركى والملابس التقليدية كان منها الشمعدان ، الدحية ، غزل فى الريف ، الاقصر بلدنا ، الفلاحين ، الاسكندراني ، التنورة ، التحطيب ، الكرنبة ، النوبة وغيرها .

عرض فرقة رضا

يشار الى ان وزارة الثقافة تنظم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية فى احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية نطلقت مارس الماضي وتشارك فيها جميع القطاعات وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها.

عرض فرقة رضا

عرض فرقة رضا