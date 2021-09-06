إصابة بلقيس بمرض غريب ونادر .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة الكوخ .. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

اليأس والخمول من أبرز أعراض متلازمة الكوخ

ممارسة الهواية والخروج فى الطبيعة يعالجان متلازمة الكوخ

مواقع التواصل الاجتماعى تمنع المرض النفسي فى هذه الحالة

كشفت الفنانة بلقيس فتحي في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن إصابتها بمرض متلازمة الكوخ وهو من الأمراض النفسية الغريبة التى لايعرفها عدد كبير من الأشخاص وهى تجعل الإنسان يشعر بالعزلة والوحدة في أوقات التباعد الاجتماعي أو الحجر الصحي الذي طبق في الإمارات خلال انتشار كورونا .

يصاب الإنسان بـ متلازمة الكوخ نتيجة سلسلة من المشاعر السلبية والأحاسيس المؤلمة التي قد يواجهها الأشخاص إذا كانوا معزولين أو يشعرون بالانفصال عن العالم وهى تشبه الى حد كبير الاكتئاب ولكنها تتميز ببعض الأعراض المختلفة وليس لها علاج دوائي محدد.

نكشف لكم فى هذا التقرير أهم المعلومات عن متلازمة الكوخ التى أصابت الفنانة بلقيس سواء الأعراض والعلاج وطرق الوقاية.

أعراض متلازمة الكوخ أن



تتجاوز أعراض متلازمة الكوخ فكرة الشعور بالملل أو "الوقوع" في المنزل حيث أنها شعور قوي بالعزلة وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthline” :

الأرق

انخفاض الدافع

التهيج

اليأس

الخمول

عدم الثقة في الناس من حولك

عدم الصبر

الحزن أو الاكتئاب المستمر

صعوبة في التركيز

أنماط النوم غير المنتظمة ، بما في ذلك النعاس أو الأرق

صعوبة الاستيقاظ

يمكن لبعض الناس التغلب على المشاعر السلبية بسهولة أكبر من غيرهم قد يأخذون في مشاريع أو يغوصون في منافذ إبداعية لتمضية الوقت ودرء الأعراض، ولكن قد يواجه الآخرون صعوبة كبيرة في إدارة الحياة اليومية حتى يتم التعافى من هذه الحالة.

علاج متلازمة الكوخ

وبالرغم من أنه لا يوجد عقار طبي معتمد بشكل صريح لعلاج متلازمة الكوخ إلا أنه يمكن التخلص منها باتباع بعض العادات والسلوكيات النفسية البسيطة التى تساعد فى علاج أعراض متلازمة الكوخ، وأهم الأشياء التى تساعد فى علاج متلازمة الكوخ، مايلي:

اقضِ بعض الوقت في الهواء الطلق : الوقت الذي تقضيه في الطبيعة هو أفضل وسيلة تساعد فى تحسين الصحة النفسية والعقلية.



امنح نفسك روتينًا يوميا : حاول إنشاء روتين يومي يتكون من مشاريع العمل أو المنزل ، وأوقات الوجبات ، ووقت التمرين ، وحتى وقت التوقف.



حافظ على الحياة الاجتماعية: إذا كان لا يمكنك الذهاب إلى السينما أو مقابلة أصدقائك لتناول العشاء فيمكنك الالتقاء بهم عبر وسائل التواصل الإلكترونية.



مارس موهبتك وهواياتك: إبقاء عقلك مشغولاً بممارسة الهواية قد يساعد في درء مشاعر الملل أو القلق ويجعل الوقت يمر بسرعة أكبر.



اقتطع بعض الوقت الخاص بك: فعيشك مع أفراد أسرتك يلقي على عاتقك بعض المسئوليات تجاهم وقد يزيد هذا من مشاعرك السلبية لذا لابد من الاستمتاع ببعض الوقت بعيدا عن المسئوليات

ممارسة الرياضة: أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أقل عرضة للقلق والأمراض النفسية مثل متلازمة الكوخ.



هدئ أعصابك: لا يجب التخطيط لكل دقيقة من كل يوم تقضيه في المنزل، امنح نفسك بعض الوقت للراحة، ابحث عن طرق بناءة للاسترخاء.

الوقاية من متلازمة الكوخ

ونعرض لكم مجموعة من النصائح التى تساعد فى الحماية من متلازمة الكوخ وذلك وفقا لما جاء في موقع “medicalnewstoday ” .

تطوير الروتين اليومي والالتزام به:

يمكن أن يساعد تطوير الروتين واتباعه الناس على الشعور بالسيطرة على وضعهم وهذا الشعور بالسيطرة يمكن أن يساعد في درء مشاعر اليأس والاكتئاب مما يحمي في الوقاية من متلازمة الكوخ.



إيجاد توازن جيد بين العمل والحياة:

قد يواجه الأشخاص الذين يعملون من المنزل لأول مرة صعوبة في إيجاد توازن جيد بين العمل والحياة. في حين أن الإنتاجية يمكن أن تساعد في درء الملل ، فإن العمل الجاد يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق، ويجب على الناس تخصيص وقت للأنشطة غير العملية التي يجدونها ممتعة أو مريحة.



اتباع نظام غذائي صحي :

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مهم للصحة العقلية والبدنية. يمكن أن يساعد التمسك بتحديد أوقات الوجبات الشخص في إنشاء روتين يومي.



حافظ على نشاطك البدني:

يجب أن يهدف الأشخاص إلى تطوير روتين تمرين يمكنهم القيام به في منازلهم أو حديقتهم. تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على لياقة الجسم وتعزز الحالة المزاجية.



قضاء وقت في الطبيعة:

قضاء الوقت في الطبيعة يساعد في تقليل التوتر والقلق ، ويمكن أن يرفع الحالة المزاجية للشخص ولا يزال بإمكان الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى حديقة إيجاد طرق لتقدير الطبيعة.

ومن الأشياء التى تساعد فى الوقاية من متلازمة الكوخ هى: رعاية النباتات المنزلية، وزراعة الأعشاب، ومشاهدة شروق الشمس أو غروبها من النافذة أو الشرفة، والاستماع إلى الطيور والحيوانات البرية الأخرى، واللعب مع حيوان أليف أو الاسترخاء معه.



الحصول على القدر المناسب من النوم:

يجب أن يحاول الناس الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في ساعات معقولة. يختلف مقدار النوم الذي يحتاجه الشخص باختلاف الأفراد ويجب أن يهدف الناس إلى الاستيقاظ وهم يشعرون بالانتعاش وتجنب القيلولة طوال اليوم.



التواصل مع الآخرين افتراضيًا:

الاتصال من خلال المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي سيساعد في التواصل مع الأصدقاء والعائلة بشكل فعال ودرء مشاعر العزلة والوحدة.



التحكم في استهلاك الأخبار:

قد تؤدي مشاهدة الأخبارالسلبية بشكل متكرر إلى إثارة مشاعر القلق والاكتئاب.



حاول التركيز على الإيجابيات:

تتمثل إحدى طرق التركيز على الإيجابيات في إظهار نقطة من الشعور والتعبير عن الامتنان كل يوم وقد يرغب الناس في الاحتفاظ بسجل مكتوب للأشياء التي يشعرون بالامتنان لها حتى يتمكنوا من التفكير فيها بعد ذلك.