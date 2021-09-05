قريبا.. وزيرة الصحة: لن يسمح للعاملين بالدولة دخول العمل دون التطعيم.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم 1.5 مليون مواطن من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من إجمالي 3.4 مواطن.



وأضافت "زايد"، خلال حوارها مع الإعلامية "لميس الحديدي"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "الحكومة ستعلن أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة لن يتمكنوا من دخول العمل دون التطعيم".



وأوضحت: "التطعيم يعد خطة قومية لحماية المواطنين ، وخاصة ممن لم يظهر عليهم أعراض الإصابة بالكورونا".



وأشارت: "هناك وقت سيأتي سيتم فيه منع أي موظف من العاملين في الجهاز الإداري في الدولة من الدخول لمقر عمله دون الحصول علي اللقاح".