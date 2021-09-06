سهم الإنقاذ.. مصطفي محمد من الانعدام إلى التالق والعالمية

التقطت عدسات الكاميرات بعد المباراة، مصطفى محمد وهو يبصق أثناء نظره إلى أحد الأشخاص لكن دون أن تظهر الكاميرا لمن تم توجيه هذا التصرف

جاء ذلك عقب انتهاء مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجابوني بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويعد مصطفي محمد أحد أبرز مهاجمي الكرة المصرية في الأونة الأخيرة وفرض اسمه على الكرة المصرية عقب تالقه بإمكانياته الفنية والبدنية

مسيرة مصطفي محمد

الداخلية

تألق مصطفي محمد في نادي الداخلية حينما خرج على سبيل الإعارة من الزمالك لينجح في تسجيل ٤ أهداف مع الفريق العسكري من خلال ١٦ مباراة

طنطا

وفي موسم ٢٠١٦ أعير مصطفي محمد إلي نادي طنطا ليشارك في ١٦ مباراة ليسجل من خلالهم ١٢ هدفا

طلائع الجيش

انضم مصطفي محمد إلي نادي طلائع الجيش في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ وشارك في ٢٩ مباراة سجل خلاللهم ١٢ هدفا

الزمالك

عاد مصطفى محمد لنادي الزمالك في موسم 2019 /2020 لينجح في الظهور بشكل متالق عقب تسجيل ٢٣ هدفا مع القلعة البيضاء لتنهال عليه العروض الاحترافية من فرنسا وتركيا ليضرب موعدا مع التألق وفرض اسمه في الساحة الرياضية المصرية وتنهال عليه العروض الاحترافية من فرنسا وتركيا واسبانية.

جالطة سراي

تألق مصطفي محمد في صفوف جالطة سراي التركي منذ إعارته من نادي الزماتلك ونجح في قيادة الفريق التركي لقيادة صدارة الدوي التركي للموسم الماضي

منتخب مصر

سجل مصطفي محمد مع المنتخب الوطني ٥ أهداف خلال مسيرته مع الفراعنة ونجح في التتويج بكأس الأمم الافريقية تحت ٢٣ سنة في النسخة الأخيرةة ليضمن التأهل إلي أولمبياد طوكيو الأخيرة

ونجح مصطفي محمد في إحراز هدف تعادل منتخب مصر أمام الجابون ليحصد منتخب مصر نقطة اضافية في رصيد مجموعته بعد ثلاث نقاط مباراة أنجولا.