بالأبيض.. حنان مطاوع تحتفل بذكرى زواجها الخامسة

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها مع زوجها، وذلك خلال احتفالها بـ5 سنوات زواج.



وظهرت حنان مطاوع ، في الصورة، مرتدية شيميز أبيض؛ ما جعل إطلالتها أنيقة، كما كشف عن أنوثتها وجمالها .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها الويفى ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي، واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة.



يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

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