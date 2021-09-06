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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة على الأحداث في غينيا

اعتقال رئيس غينيا
اعتقال رئيس غينيا

أعربت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الإثنين، عن إدانتها للأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري.

وقالت الخارجية الأمريكية: "الإجراءات التي حدثت يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد".

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انقلاب عسكري في غينيا واعتقال الرئيس ألفا كوندي.. ماذا حدث؟

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انقلابيو غينيا يهددون باستبدال الحكام المحليين والولاة بجنود تابعين لهم | فيديو

وحثت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في كينيا على التخلي عن العنف وأي جهود لا يدعمها الدستور والالتزام بسيادة القانون.

واستيقظت غينيا صباح أمس الأحد، على إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي، ليعلن بعد ذلك مجموعة من العسكريين  وقف العمل بالدستور واعتقال الرئيس ألفا كوندي.

 

يقود الانقلاب العسكري في غينيا العضو السابق في الفيلق الفرنسي مامادي دومبويا، الذي أعلن عبر التلفزيون الغيني أنهم  يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية على أن يعلنوا التفاصيل في وقت لاحق.

 

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الغينية أن "الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته قوات خاصة على قصر الرئاسة"، مضيفة أن قوات الأمن استعادت النظام.

 

وزارة الخارجية الأمريكية الانقلاب العسكري كوناكري العاصمة الغينية غينيا

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