أول تعليق من الولايات المتحدة على الأحداث في غينيا

أعربت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الإثنين، عن إدانتها للأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري.

وقالت الخارجية الأمريكية: "الإجراءات التي حدثت يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد".

وحثت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في كينيا على التخلي عن العنف وأي جهود لا يدعمها الدستور والالتزام بسيادة القانون.

واستيقظت غينيا صباح أمس الأحد، على إطلاق نار بالقرب من القصر الرئاسي، ليعلن بعد ذلك مجموعة من العسكريين وقف العمل بالدستور واعتقال الرئيس ألفا كوندي.

يقود الانقلاب العسكري في غينيا العضو السابق في الفيلق الفرنسي مامادي دومبويا، الذي أعلن عبر التلفزيون الغيني أنهم يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية على أن يعلنوا التفاصيل في وقت لاحق.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الغينية أن "الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته قوات خاصة على قصر الرئاسة"، مضيفة أن قوات الأمن استعادت النظام.