غرفة الملابس تعتزم إطلاق منصة رقمية لكافة الشركات الأعضاء.. أكتوبر المقبل

قالت فرح مصطفى المسئولة عن المنصة الرقمية لغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إنه هناك تعاونا بين احدى شركات التسويق والغرفة في اكثر من مشروع لمساعدة الشركات على التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي.

وأضافت في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقدته غرفة الملابس الجاهزة ، أن المشروع الاول الذي من المعتزم اطلاقه الشهر المقبل يتمثل في تدشين منصة وموقع إلكتروني يضم كافة الشركات الاعضاء بالغرفة، بحيث يتضمن كل المعلومات الخاصة بالشركة من اول انشاؤها وحتى الآن والمنتجات الخاصة بها وكذلك طرق الاتصال.

وأوضحت مصطفى أن ثاني تلك المشاريع يتمثل في مساعدة الشركات على إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك مواقع للبيع الاون لاين، وذلك في مقابل أسعار رمزية.

وأكدت أن ذلك يأتي في ظل أن التجارة الالكترونية اصبحت الابرز فى عالم التسويق وبيع المنتجات، خاصة بعد جائحة كورونا، لافته الى اته نقوم بوضع خطة استراتيجية شهريا لمصانع الملابس الجاهزة لطرح منتجاتها على المنصة الالكترونية .

وأضافت أن الصفحات والمواقع الإلكترونية التي سيتم انشائها سوف تتضمن احتياجات الاسرة المصرية من الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، منوهة بأنه يتم عمل التسويق الخاص بالمصنع بالمنصة بأسعار تناسب احتياجات الاسرة المصرية بدون التأثير على التكلفة الفعلية للإنتاج، وذلك من خلال استراتيجية للمنتج من حيث التكلفة والبيع والتسويق.

وذكرت انه سيتم عرض المصنع وخطوط إنتاجه وطريقة انتاج العمال داخل المصنع لمساعدة المصانع المصرية لعرض منتجاتها وتسويقها داخل وخارج مصر



ومن جانبها أكدت راندا الشهابي مدير ريادة الاعمال ان التحول الرقمي وزيادة الصادرات هدف الدولة فى الوقت الحالي ، وهو الامر الذى ادى ضرورة الاتجاه الى وضع دورات تدريبية فى التنمية البشرية، وتدريب عاملين فى مجال ريادة الاعمال

واضافت انه تم تدريب نحو 30 متدرب، ونستهدف تدريب 100 متدرب بنهاية الشهر الجاري، لافتا الى اننا وضعنا خطة تدريبية للعاملين وللمصانع فى الانتظار العمل بها الفترة المقبلة