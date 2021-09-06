عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الملابس تعتزم إطلاق منصة رقمية لكافة الشركات الأعضاء.. أكتوبر المقبل

صدى البلد

قالت فرح مصطفى المسئولة عن المنصة الرقمية لغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية،  إنه هناك تعاونا بين احدى شركات التسويق والغرفة في اكثر من مشروع لمساعدة الشركات على التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي. 
وأضافت في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقدته غرفة الملابس الجاهزة ، أن المشروع الاول الذي من المعتزم اطلاقه الشهر المقبل يتمثل في تدشين منصة وموقع إلكتروني يضم كافة الشركات الاعضاء بالغرفة،  بحيث يتضمن كل المعلومات الخاصة بالشركة من اول انشاؤها وحتى الآن والمنتجات الخاصة بها وكذلك طرق الاتصال. 
وأوضحت مصطفى أن ثاني تلك المشاريع يتمثل في مساعدة الشركات على إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك مواقع للبيع الاون لاين،  وذلك في مقابل أسعار رمزية. 
وأكدت أن ذلك يأتي في ظل أن التجارة الالكترونية اصبحت الابرز فى عالم التسويق وبيع المنتجات، خاصة بعد جائحة كورونا، لافته الى اته نقوم بوضع خطة استراتيجية شهريا لمصانع الملابس الجاهزة لطرح منتجاتها على المنصة الالكترونية . 
وأضافت أن الصفحات والمواقع الإلكترونية التي سيتم انشائها سوف تتضمن احتياجات الاسرة المصرية من الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية،  منوهة بأنه  يتم عمل التسويق الخاص بالمصنع بالمنصة بأسعار تناسب احتياجات الاسرة المصرية بدون التأثير على التكلفة الفعلية للإنتاج، وذلك من خلال استراتيجية للمنتج من حيث التكلفة والبيع والتسويق. 
وذكرت انه سيتم عرض المصنع وخطوط إنتاجه وطريقة انتاج العمال داخل المصنع لمساعدة المصانع المصرية لعرض منتجاتها وتسويقها داخل وخارج مصر


ومن جانبها أكدت راندا الشهابي مدير ريادة الاعمال  ان التحول الرقمي وزيادة الصادرات هدف الدولة فى الوقت الحالي ، وهو الامر الذى ادى ضرورة الاتجاه الى وضع دورات تدريبية فى التنمية البشرية، وتدريب عاملين فى مجال ريادة الاعمال 
واضافت انه تم تدريب نحو 30 متدرب، ونستهدف تدريب 100 متدرب بنهاية الشهر الجاري، لافتا الى اننا وضعنا خطة تدريبية للعاملين وللمصانع فى الانتظار العمل بها الفترة المقبلة

التواصل الاجتماعي المنصة الالكترونية التنمية البشرية التجارة الإلكترونية التسويق الالكترونى مصانع الملابس الجاهزة دورات تدريبية الملابس الجاهزة

ترشيحاتنا

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 6-9-2021

سنتان من العذاب تحت قيادته.. إبراهيم فايق يفتح النار على حسام البدري بعد التعادل مع الجابون

تشوه خرائط المخ.. أستاذ الطب النفسي يكشف أضرار ألعاب الأطفال بهواتف المحمول لفترة طويلة.. فيديو

الدعاء الذى علمه الرسول للسيدة عائشة

الجرام يتخطى 800 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 6-9-2021

تعرف على أفضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف غريب من مصطفى محمد بعد نهاية لقاء الجابون .. وشوبير يعلق

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

مصر ( 1 ) ضد الجابون ( 1 ) بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 ( لحظة بلحظة )

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

الحكومة تصرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

مخاوف من عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض وتنهي الإنترنت بالعالم

الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

الإتفاق تم..ننفرد بنشر تفاصيل ثالث صفقة من الأهلي لسموحة مقابل حسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ