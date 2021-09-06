تكثيف حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

شن رؤساء أحياء الإسكندرية عددًا من الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء للقضاء على مخالفات البناء في المهد، فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

وفي هذا الصدد؛ شن مركز ومدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة سور مخالف بشارع السوق منطقة برج العرب القديم.

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وقام حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله بحملة للتصدي لأعمال البناء المخالف حيث تم ايقاف أعمال بناء في المهد بمنطقة المستعمرة عبارة عن أسوار علي مساحة ١٠٠ متر تم إزالتها بالكامل وكذا فك شدة خشبية بقرية السلام بالنهضة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لايقاف أعمال بناء مخالف بالعقار الكائن بجوار مسجد عائشة بنت أبي بكر منطقة ابيس الثانية وتم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوي والتحفظ على المعدات المستخدمة بالمخالفة.

وقام حي العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت بتنفيذ حملة إزالة فورية تمكنت من فك شدة خشبية لسقف بالدور الاول علوى بمنطقة البحوث وتم التحفظ على كمية من الاخشاب وكذا فك شدة خشبية لاعمدة بالدور الثانى علوى قرية سبعة بنجر السكر والتحفظ على كمية من الاخشاب، كما تم إزالة أسوار وحوائط لمباني بالطوب الأبيض بعزبة إبراهيم صالح .