إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - رشيد - الرحمانية - المحمودية )، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 882 م2 عبارة عن:

- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 490 م بمدينة الدلنجات قرية المسين عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية و شدة خشبية بدون ترخيص.

- فك شدة خشبية بمساحة 170م استعدادا صب أعمدة وسقف خرساني على أرض خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بادفينا برشيد.

- إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 120 م بقرية المنشية التابعة لقرية بويط بالرحمانية.

- إزالة حالة تعدى بقرية أريمون بالمحمودية عبارة عن سور بالطوب الأبيض بطول 102 م٢.