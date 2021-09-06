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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف Red Magic 6S Pro الخارق بشاشة بمعدل 720 هرتز وتبريد عالي

هاتف Red Magic 6S
هاتف Red Magic 6S Pro الخارق يأتي بشاشة بمعدل 720 هرتز

يبدو أن هاتف Red Magic 6S Pro سيأتي بعدد من الميزات والمواصفات الخارقة التي لم تأت من قبل فى أى هاتف ذكي، حيث كشفت تسريبات أن الهاتف سيحصل على معدل أخذ عينات باللمس ب 720 هرتز في الثانية.

 

وبحسب موقع NewsBytes  فإن شاشة اللمس الخاصة بهاتف Red Magic 6S Pro ستحتوى على معدل تبريد جيد للغاية مع بطارية بها نظام التبريد ICE 7.0 الذى يعمل على الحفاظ على برودة الشرائح والأجزاء الداخلية من كثرة الاستخدام.  

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كما توجد مروحة تبريد نشطة في هاتف بهاتف Red Magic 6S Pro تدور بسرعة 20000 دورة في الدقيقة بالمقارنة مع مراوح 18000 دورة في الدقيقة مع سابقه ، تزيد السرعة الأعلى من حجم الهواء بنسبة 30٪ وضغط الهواء بنسبة 35٪. يتم تخفيف الصوت الصادر من سرعة اللفات العالية بواسطة غطاء معدني ، مما يقلل الضوضاء بنسبة 40٪.

 

وسيأتي هاتف RedMagic 6S Pro بشاشة من نوع  AMOLED ومعدل تحديث الشاشة 165 هرتز في الثانية، مع عامل حماية للشاشة من نوع Gorilla Glass 6، ومقاومة للغبار والماء، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

 

وسيقدم هاتف RedMagic 6S Pro كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 8 و 2 ميجابيكسل من سونى، والتى ستوفر صورة عالية التفاصيل ، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وفلاش LED قوى، مع عدسة الكاميرا الأساسية في الخلف مغطاة بطبقة زجاجية مما يجعلها غير قابلة للخدش.

 

وسيعمل هاتف RedMagic 6S Pro للألعاب بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع + Snapdragon 888 ، مع سرعة 2.95 جيجا هرتز، وذاكرة وصول عشوائى ضخمة 16  جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت.

 

وسيحتوى هاتف RedMagic 6S Pro للألعاب على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط .
 

هاتف Red Magic 6S Pro ميزات Red Magic 6S Pro شاشة Red Magic 6S Pro معالج وأداء Red Magic 6S Pro هواتف ذكية رائدة هواتف اندرويد

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