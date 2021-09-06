ألسن سوهاج تعلن بدء التقديم لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة المتخصصة"إنجليزي"

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري التاسع لمجلس إدارة برنامج دبلوم الدراسات العليا فى الترجمة المتخصصة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واعتماد القرارات النهائية بشأنها.

جاء ذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور صبري توفيق القائم بعمل عميد الكلية.

وقال الدكتور عبدالخالق، إن المجلس وافق على معظم القرارات المدونة بجدول الأعمال، منها اعتماد جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوليه 2021، لطلاب الفرقة الأولى والثانية.

إضافة إلى الموافقة على فتح الدراسة بدبلوم الدراسات العليا للترجمة المتخصصة بقسم اللغة الإنجليزية، بنظام الساعات المعتمدة والإعلان عن ميعاد التقديم للعام الجامعي الجديد، والذى يستمر طوال شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف الدكتور صبري توفيق، أن المجلس وافق على منح درجة دبلوم الدراسات العليا فى الترجمة المتخصصة للطلاب الناجحين بالفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021، وعددهم 11 طالبا وطالبة بنسبة مئوية بلغت 84.6%.

برنامج الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية يمنح شهادة دبلوم الترجمة المتخصصة، وبمصروفات تبلغ 7000 جنيه في العام موزعة على 3 فصول دراسية.

حضر الاجتماع الدكتور بهاء مزيد مدير البرنامج، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات المركزية، وعلي أبوالري مدير عام الدراسات العليا، والدكتور حمادي عبدالحميد، أستاذ متفرغ بكلية الألسن، ومحمد السيد عبدالموجود أمين مجلس البرنامج.