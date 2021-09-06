مدير مكافحة العدوى بمستشفيات عين شمس: 13 ألفا من العاملين تلقوا لقاح كورونا.. وتطعيم الطلاب بكافة كليات الجامعة وفق جدول زمني

الدكتورة سامية عبده:

13 ألف عامل بمستشفيات جامعة عين شمس تلقوا لقاح كورونا

الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح

أكدت الدكتورة سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ومدير مكافحة العدوى، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على لقاحات كورونا أمر ضروري.

وأضافت “عبده”، أنه يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة منعًا لنقل العدوى إذا كان الشخص حاملًا لها، وبخاصة أن مصابي الأمراض المزمنة مناعتهم ضعيفة قد يتعرضون لأخطار صحية.



وأشارت مدير مكافحة العدوى، إلى أن مستشفيات الجامعة بدأت حملة التطعيم ضد كورونا منذ شهر فبراير من العام الجاري، مؤكدة أن الأولوية كانت للأطقم الطبية التي تتعامل مع مصابي كورونا بشكل مباشر.

وأوضحت أن عدد المطعمين بمستشفيات جامعة عين شمس بلغ 13 ألف شخص بين الجرعة الأولى والثانية.



وتابعت أن الجامعات لديها جدول زمني لعملية تطعيم الطلاب كافة، ووزارة الصحة تمد المستشفيات بالتطعيمات أولًا بأول.

وفي السياق ذاته، استقبلت كلية البنات جامعة عين شمس، حملة طبية لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين ضد فيروس كورونا المستجد covid19 والتى استمرت على مدار 3 أيام، وذلك في إطار خطة محكمة وضعتها الجامعة لتوفير اللقاحات لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، قبل بداية العام الدراسي الجديد، بناء علي توجيهات الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وتماشيا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان رئيس جامعة عين شمس قد أصدر في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سامية عبده، نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بالجامعة، لتنفيذ خطة لتطعيم منتسبى الجامعة وتنفيذ عملية إنتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بكافة الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات لحفظ عبوات اللقاحات، و إنتشارها في كليات الجامعة للتطعيم فى أماكن العمل لضمان عدم تعطل عجلة العمل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.



وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات أن خطة التطعيم تأتى في إطار الدور المجتمعي للجامعة والوقوف دعمًا لجهود الدولة في المساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، وبما يؤكد أن مؤسساتهم توفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تقديم مزيد من الجهد والعمل دون خوف للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

وأضافت أنه قد تم تخصيص مكانين بالكلية لتلقي التطعيم واحد للرجال والآخر للسيدات وأماكن للانتظار وأدار العمل مع الفريق الطبي بالكلية وفريق الطوارئ بالكلية أفراد من الأمن ومجموعة من موظفي الكلية لتسجيل البيانات والتنظيم ، وذلك تحت إشراف أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بالجامعة ، ا.د. هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وفريق الطوارئ بالكلية بإدارة د فاطمة بيومي .

كما استقبلت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بـ جامعة عين شمس حملة الطب الوقائى ضد ڤيروس كورونا المستجد استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021/2022 ضمن إجراءات احترازية مشددة، موضحة أن هذه الإجراءات ستكون إجبارية قبل بدء العام الدراسي الجديد لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من توابع الموجة الرابعة لڤيروس كورونا.

وأعلنت أنه تم تطعيم 93 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية بإجمالى 277 على مدار الفترة السابقة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام الكحول.