اقتصاد الإمارات|"أدنوك" تعتزم طرح حصة أقلية للاكتتاب العام بسوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن عزمها طرح حصة 7.5% في أسهم شركة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية ومن المتوقع أن يبدأ في 13 سبتمبر 2021.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، إن "أدنوك للحفر" تُعد أحد أهم دعائم مجموعة أدنوك ومُمكّناً رئيسياً لاستدامة معدلات الإنتاج الحالية من النفط الخام وزيادة سعتها الإنتاجية بنسبة 25% لتصل إلى 5 ملايين برميل يومياً وإنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030.

وتأتي دولة الإمارات في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية مع احتياطيات نفط تقليدية تبلغ 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، مما يعزز فرص التوسع والنمو المستدام في أعمال الحفر في المستقبل.

كما تعد أدنوك للحفر عنصراً أساسياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتحقيق هدف إنتاج مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز غير التقليدي بحلول عام 2030، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير موارد الغاز غير التقليدي.

وتمتلك دولة الإمارات احتياطات مؤكدة من الغاز تبلغ 273 ترليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي، و160 ترليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدية، وموارد نفط غير تقليدية تقدر بحوالي 22 مليار برميل، مما يتطلب حفر المزيد من الآبار الجديدة لاستخلاصها.

وتوفر "أدنوك" من خلال هذا الطرح المقترح لحصة أقلية في أسهم "أدنوك للحفر" فرصة استثمارية جذابة تتيح للمستثمرين الاستفادة من التطور المستمر والنمو القوي الذي تحققه شركة "أدنوك للحفر" التي تُعد مكوناً رئيسياً في عمليات أدنوك وسلسلة القيمة الخاصة بالموارد الهيدروكربونية في أبوظبي. كما تمتلك أدنوك للحفر علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة أدنوك في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، مما يضمن استمرارية واستقرار عملياتها في مختلف الظروف.

وتُعتبر "أدنوك للحفر" أكبر شركة حفر وطنية في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول المنصات والتجهيزات، ويصل إجمالي عدد الحفارات لديها إلى 96 حفارة برية وبحرية وحفارات مخصصة للجزر الاصطناعية. وبفضل شراكتها الاستراتيجية مع بيكر هيوز في عام 2018، أصبحت أدنوك للحفر أول شركة وطنية في المنطقة تقدم خدمات متكاملة لحفر وتهيئة الآبار ومجموعة متكاملة من خدمات الحفر والحفارات، مما يوفر لها فرص النمو وتوسعة أعمالها خارج دولة الإمارات.

و قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: " تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز، يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية في أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال اكتتاب عام أولي. ويقدم هذا الطرح للمستثمرين فرصة مهمة للاستثمار في شركة تتميز بأداء قوي ومستقر، وبفرصٍ واعدة للنمو بعيد المدى، وسياسة توزيع أرباح جذابة، علماً بأنه سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات والمستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية".

وأضاف : " تأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لأسهم شركة أدنوك للتوزيع في عام 2017 بما يمثل خطوة مهمة في نهج أدنوك للارتقاء بالأداء وخلق وتعزيز القيمة من أصولها عالمية المستوى. وكلنا ثقة بأن خطط شركة ’أدنوك للحفر‘ لخلق وتعزيز القيمة وتوسعة أسطولها وخدماتها ستضمن الاستفادة من الفرص الجديدة في سلسلة القيمة في مختلف جوانب القطاع.

وستبقى مجموعة أدنوك مالكة لحصة الأكثرية، ومساهماً ملتزماً على المدى البعيد في شركة ’أدنوك للحفر‘ لأننا على ثقة بأن مكانتها وحضورها القوي في السوق سيضمنان مزيداً من النمو الذي سينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وأبوظبي والمساهمين المستقبليين في الشركة".

وتشمل استراتيجية "أدنوك للحفر" المساهمة في خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام وتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة في تطوير حقول الغاز غير التقليدي، وتوسيع وتطوير حجم أسطول حفاراتها لدعم خطط أدنوك في تطوير وتوسعة أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، كذلك تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية من خلال اختصار زمن حفر الآبار مع التركيز على تطوير وتوسعة أعمالها في مجال توفير الحفارات وتقديم خدمات الحفر المتكاملة. وتركز أدنوك للحفر على الاستفادة من أحدث التقنيات من خلال الاستثمار المستمر في تطبيقات التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة، بما في ذلك تطبيقات المتابعة الفورية، والذكاء الاصطناعي لضمان أمن وسلامة أعمالها ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة.

وأسهمت النقلة النوعية التي شهدتها "أدنوك للحفر" في تطورها إلى شركة تقدم خدمات حفر متكاملة مما رفع كفاءة عملياتها التشغيلية في مجال حفر الآبار في المناطق البرية والبحرية، حيث استطاعت الشركة خلال الفترة بين 2018 ومايو 2021 تسليم أكثر من 180 بئرا وزيادة الكفاءة بحوالي 50% وتحقيق وفورات بلغت أكثر من 767 مليون درهم إماراتي /210 ملايين دولار أمريكي/.

وتواصل شركة أدنوك للحفر تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الحفر وهي في طريقها لتحقيق نجاح طويل الأمد بفضل فريق عمل عالي الأداء ذي كفاءات متنوعة ومعرفة عميقة بالقطاع وخبرة هندسية كبيرة. ويعمل لدى شركة أدنوك للحفر حالياً فريق مؤلف من 8000 موظف، وهي ملتزمة بشكل أساسي بتحقيق التنويع والتوازن في جميع أقسام الشركة وتعزيز أنظمة إدارة السلامة والصحة والأمن من خلال التحسين المستمر بهدف تحقيق ميثاق 100% صحة وسلامة وبيئة.

وتقوم أدنوك للحفر بدور مهم في دعم تحقيق أهداف أدنوك الطموحة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث تواصل التركيز على خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030 من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية وكفاءة استخدام الطاقة، كما أنها مساهم أساسي في تعزيز القيمة من خام مربان الذي يعد أحد أقل أنواع الخامات كثافة في الكربون في العالم.

وعملت أدنوك على مدى السنوات الخمس الماضية على تعزيز إدارة محفظة أعمالها ورأس مالها، بالإضافة إلى تطوير نموذج للشراكات الذكية التي تتميز بالانفتاح والمرونة والابتكار في مختلف مجالات وجوانب أعمالها المتكاملة. ويتم تمكين هذه الاستراتيجية التي تركز على خلق وزيادة القيمة من خلال برنامج استثمار رأسمالي بقيمة 447.7 مليار درهم إماراتي /122 مليار دولار أمريكي/ للفترة ما بين 2021 و2025.

ومن خلال إدراج حصص أقلية في بعض شركاتها العاملة في أسواق الأسهم، تمكنت أدنوك من تحقيق وصول أفضل إلى رأس المال وقاعدة أوسع من المستثمرين في العديد من جوانب محفظة أعمالها، مع دعم نمو وتوسع القطاع الخاص وأسواق رأس المال في دولة الإمارات. ويتيح هذا النهج للمستثمرين المحليين والدوليين فرصة الاستثمار جنباً إلى جنب مع أدنوك والمشاركة في ملكية ونمو هذه الأصول ذات المستوى العالمي في قطاع الطاقة.