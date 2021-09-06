ميرفت أمين لـ صدى البلد: أنا بخير ولم يصبني مكروها من حريق العمارة

في أول تعليق لها بعد نشوب حريق في العمارة التي تسكن بها، طمأنت النجمة ميرفت أمين جمهورها في تصريح خاص لموقع صدى البلد.

وقال ميرفت أمين :" الحمد لله أنا بخير ، لم يصبني أى مكروه من الحريق ، وأنا في منزلي الان ".

أضافت ميرفت أمين :"أنا أسكن في الدور الخامس والحريق حدث في الدور السادس ، حيث تمكنت سيارات المطافئ من إخماد الحريق وخروج من كانوا في الشقة ، مؤكدة أنها قد علمت بوفاة أحد العمال في الشقة بسبب اختناقه بسبب الحريق ".

ونشب حريق مقر شركة للدعاية والإعلان، بالعقار رقم 14 شارع وادي النيل بمنطقة العجوزة بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتمَّ فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بنفس الشركة.

واكتشف أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي، حيث أن العقار الذي اندلعت به النيران مكون من 8 طوابق، واستمر الحريق لنحو 30 دقيقة .

نشرت منه حسين فهمي ابنه الفنانة ميرفت أمين صورة تجمعها مع والدتها والفنانة دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم ، وعلقت قائله : "أنا أنظر فى شاشتى، وما زلت غير مصدقة، أحاول العثور على كلمات لتأبينك، ألقيت نظرة على أمى التى تحطمت بشكل يفوق قدرة أى شخص على الفهم، وأدركت أنها تركت فراغًا".

لأول مرة لا أعرف ماذا أقول، يبدو الأمر كما لو أنه لا توجد كلمات كافية فى الوجود، لا شيء أكتب سينصفك أبدًا، كنت صديقتى وأمى، كنتى بالنسبة لى رمز الأسرة والدفء والاستقرار والأمن، كان حبك الحقيقى وحضنك المريح دائمًا الملاذ الأكثر أمانًا لنا جميعًا، الآن أنا تائهة ومرعوبة"

وفاة دلال عبد العزيز:

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".