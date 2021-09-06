عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرفت أمين لـ صدى البلد: أنا بخير ولم يصبني مكروها من حريق العمارة

ميرفت أمين
ميرفت أمين

في أول تعليق لها بعد نشوب حريق في العمارة التي تسكن بها، طمأنت النجمة ميرفت أمين جمهورها  في تصريح خاص لموقع صدى البلد.

وقال ميرفت أمين :" الحمد لله أنا بخير ، لم يصبني أى مكروه من الحريق ، وأنا في منزلي الان ".

أضافت ميرفت أمين :"أنا أسكن في الدور الخامس والحريق حدث في الدور السادس ، حيث تمكنت سيارات المطافئ من إخماد الحريق وخروج من كانوا في الشقة ، مؤكدة أنها قد علمت بوفاة أحد العمال في الشقة بسبب اختناقه بسبب الحريق ".

ونشب حريق مقر شركة للدعاية والإعلان، بالعقار رقم 14 شارع وادي النيل بمنطقة العجوزة بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتمَّ فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بنفس الشركة.

واكتشف أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائي، حيث أن العقار الذي اندلعت به النيران مكون من 8 طوابق، واستمر الحريق لنحو 30 دقيقة .

نشرت منه حسين فهمي ابنه الفنانة ميرفت أمين صورة تجمعها مع والدتها والفنانة دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم ، وعلقت قائله : "أنا أنظر فى شاشتى، وما زلت غير مصدقة، أحاول العثور على كلمات لتأبينك، ألقيت نظرة على أمى التى تحطمت بشكل يفوق قدرة أى شخص على الفهم، وأدركت أنها تركت فراغًا".

لأول مرة لا أعرف ماذا أقول، يبدو الأمر كما لو أنه لا توجد كلمات كافية فى الوجود، لا شيء أكتب سينصفك أبدًا، كنت صديقتى وأمى، كنتى بالنسبة لى رمز الأسرة والدفء والاستقرار والأمن، كان حبك الحقيقى وحضنك المريح دائمًا الملاذ الأكثر أمانًا لنا جميعًا، الآن أنا تائهة ومرعوبة"

txt

رسالة مؤثرة من ابنة ميرفت أمين لتأبين دلال عبد العزيز .. شاهد

txt

فقدت صديقة العمر .. ابنة ميرفت أمين بعد وفاة دلال عبد العزيز: أمى تحطمت

وفاة دلال عبد العزيز:

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

 

ميرفت أمين النجمة ميرفت أمين نشوب حريق في العمارة التي تسكن بها الحمد لله أى مكروه من الحريق

موضوعات متعلقة

رغم وفاته .. طرح أغنية جديدة لشقيق رامي صبري على يوتيوب

أولها 30 مارس .. افلام تطرح قريبا في دور العرض.. تعرف عليها

غدا .. لطيفة تطرح كليب "الأستاذ" وظهور خاص لأحمد كرارة.. صور

كنت هخرب بيته..محمد عبد الرحمن يكشف كواليس تجربته مع سمكري البني آدمين

مكنتش برد عليه.. محمد أنور يكشف تجربته مع "سمكري البني أدمين"

بعد تسريب أغنيته.. مصطفى حجاج: هنزلها غصب عني

باي باي حبيبي| دينا الشربيني تثير جدلا في حفل روبي.. والمطربة تعاتبها"شاهد"

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

ترشيحاتنا

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

الأزهر: ضوابط جديدة وبرامج طلابية لجذب أعداد إضافية من الوافدين

توني بلير يحذر دول الغرب من خطر الإرهاب البيولوجي

وزير التعليم: طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات

E-Legend تطرح نسختها الكهربائية من سيارة السباق EL1

صفعة لإسرائيل.. تفاصيل مستحيلة في قصة هروب 6 فلسطنيين من سجن جلبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. الطب البيطري 85.6%.. والتمريض 62.43%

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

3 أخطاء ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة محلية.. تقاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ