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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يشارك صور من عطلته الصيفية بنويبع

أحمد فهمي
أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي ، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر فيها من عطلته الصيفية بنويبع، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونالت اعجاب الكثيرين.

 

ويعمل أحمد فهمى الآن على تصوير فيلم جديد، يحمل اسم "دماغ عالية"، ومسلسل جديد وهو "السفاح".

 

يذكر أن الفنان أحمد فهمي أكد في تصريح خاص لـ صدى البلد ، أنه يجري تحضيرات لمسلسل "السفاح" الذي سيتعاون فيه مع المخرج أحمد علاء.


وأضاف أحمد فهمي: "نحن في مرحلة اختيار باقي طاقم العمل حيث نفاضل بين العديد من الأسماء".

 

وتابع أحمد فهمي: "أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة «سفاح الجيزة».

 
وأكد أحمد فهمي: "المسلسل سيكون من 8 حلقات وسيتم عرضه على منصة شاهد".
 

وعن موقفه من المشاركة في  دراما رمضان المقبل قال: "لم أستقر على خوض السباق الرمضاني المقبل من عدمه ومعي اكثر من مسلسل .. سأحدد من خلالها خوض السباق أم لا ".

 

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