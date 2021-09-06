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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أهمها لمرضى السكر.. فوائد لا تعلمها عن البصل المشوي

صدى البلد

يحتوي البصل على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية التي ثبت أنها تعزز الصحة بعدة طرق.

وعرفت الخصائص الطبية للبصل منذ العصور القديمة ، عندما تم استخدامه لعلاج أمراض مثل الصداع وأمراض القلب وتقرحات الفم.

وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول  البصل المشوى.
 

فوائد البصل المشوي المذهلة

تناول البصل المشوي له العديد من الفوائد الصحية الهامة التي تفيد جسم الإنسان منها:

1-  له القدرة على استرخاء الجسم ومساعدته على النوم بشكل سريع.

2- يساعد البصل المشوي على التخلص من أي أرق يصيب الإنسان.

3-  كما يساعد البصل المشوي على تقوية الشرايين التي تغذي القلب، كما أنه يعمل على تقوية الدورة الدموية لجسم الإنسان.

4- كما أن البصل المشوي يحمي الجسم من التعرض لأي جلطة دماغية يمكن أن تحدث.

5- يخلص البصل المشوي الجسم من أي سموم موجودة فيه أو أي بكتيريا يمكن أن تكون موجودة داخل الجهاز الهضمي.

6- كما يعتبر البصل أحد العلاجات الفعالة التي تساعد في التخلص من مرض الأنفلونزا وأي برد يمكن أن يصيب الجسم.

7- كما أن البصل المشوي محارب جيد جدا لأي التهابات يتعرض لها الجسم، وأي أمراض يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان.

8- يعمل البصل المشوي كمسهل جيد لعملية الهضم، لذا فإنه له القدرة على التخلص من عسر الهضم.

9- البصل المشوي له القدرة في تقليل علامات الشيخوخة.

10- كما أن البصل المشوي له القدرة في تنظيم معدل السكر في الدم، فهو من الأطعمة الجيدة لمصابي مرضى السكري.

 فوائد البصل بشكل عام

عند تناول البصل بكل الاشكال إذا كان مشويا أو مطبوخا، فإن له العديد من الفوائد الهامة فمنها.

1- أن البصل له القدرة الكبيرة في تقوية المناعة للجسم من الداخل، والذي بدوره يجعل الجسم له القدرة في مواجهة العديد من الامراض التي من الممكن ان تصيبه، ويعود ذلك لاحتواء البصل على نسبة كبيرة من فيتامين سي.

2- له القدرة في حماية الجسم من مرض السرطان، وذلك لأن البصل يحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكبريتية، فهي لها القدرة في إزالة جميع السموم الموجودة في الجسم والتي يمكنها ان تكون سبب أساسي في تحويل خلايا الجسم الى خلايا سرطانية، لذلك يجب ان نتناول البصل في الوجبات الرئيسية التي تتناولها في اليوم.

3- كما أن البصل له القدرة في حماية القلب من أي خطر يمكن ان يصيبه مثل الجلطات وغيرها من المخاطر، كما انه يحتوي على العدي من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين بي، كما انه يحتوي على مركب الكبريت والذي يحمى القلب بشكل كبير، ويعمل أيضا على تقليل معدل الكوليسترول في الدم، ويحافظ بشكل كبير على معدل ضغط الدم الطبيعي في الجسم، كل تلك الأشياء التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والحد من الإصابة بعدد كبير من الامراض.

4- كما أن البصل له دور كبير في صحة الجهاز الهضمي، والتخلص من كل الأمراض التي من الممكن أن تصيبه، فالبصل يعمل ك ملين طبيعي للمعدة، وبالتالي له القدرة في التخلص من مشكلة الإمساك التي يمكن أن تصيب الجسم.

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