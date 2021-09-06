عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات قومية

توفير 25 ألف فرصة عمل للشباب في البحيرة

المنطقة اللوجستية
المنطقة اللوجستية بدمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المنطقة اللوجستية بدمنهور، لما لها دور وأهمية كبيرة في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري لجميع مدن ومراكز المحافظة، والمقامة على مساحة ٩٦ فداناً لخدمة حوالي ١٠ مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بإجمالي استثمارات ١٠ مليارات جنيه، وتساهم في توفير ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة. 

38 ألف كرتونة مواد غذائية.. محافظ البحيرة: أبواب الخير شيء مشرف

تنفيذ المنطقة اللوجستية بدمنهور

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المحافظ  الأعمال الجارية بالمنطقة على الطريق الزراعي السريع وأعمال إنشاء هايبر ماركت ( كارفور ) بمسطح حوالي ٦٠٠٠ م٢ به يحتوي عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية .

وأوضح محافظ البحيرة، أن تم الانتهاء من معظم الأعمال الخرسانية، ومن المقرر أن  تضم المنطقة أماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات مراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق انتظار للسيارات ومنطقة مطاعم وكافيهات وسينما ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة انتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة والمقرر الانتهاء منها خلال عام .

وأشار اللواء المحافظ إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية ستعمل على سهولة التسويق والنقل حيث تعد المنطقة اللوجيستية منطقة محورية ستخدم أبناء محافظة البحيرة و٦ محافظات مجاورة .

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة، الدكتورة نهال بلبع  نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، المساعد، المهندس حازم الديب الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر .

توفير ٢٥ ألف فرصة عمل المنظمة اللوجستية محافظ البحيرة مشروعات قومية البحيرة

موضوعات متعلقة

38 ألف كرتونة مواد غذائية.. محافظ البحيرة: أبواب الخير شيء مشرف

ترشيحاتنا

علامة على المصالحة.. بابا الفاتيكان يرد على انتقادات إسرائيلية لتصريحاته

محمد بن سلمان يكشف عن مشروع جديد يحيي قلب السعودية

العسومي: القمة البرلمانية العالمية بفيينا ستناقش مبادرتنا بشأن مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل

مجلس الوزراء الكويتي يقرر عودة الجماهير للملاعب بداية من الموسم الجديد

تطورات جديدة في قضية اغتصاب نجم مانشستر سيتى لـ 3 سيدات

شبهوه بـ حسن شاكوش.. محمد رمضان يثير الجدل بتيشيرت ناسا.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

حسام حسن.. شوبير يفجر مفاجأة حول مدرب منتخب مصر القادم | شاهد

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

ننشر الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة 2021

3 أخطاء ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

فيديو

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ