توفير 25 ألف فرصة عمل للشباب في البحيرة

مشروعات قومية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المنطقة اللوجستية بدمنهور، لما لها دور وأهمية كبيرة في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري لجميع مدن ومراكز المحافظة، والمقامة على مساحة ٩٦ فداناً لخدمة حوالي ١٠ مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بإجمالي استثمارات ١٠ مليارات جنيه، وتساهم في توفير ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

تنفيذ المنطقة اللوجستية بدمنهور

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المحافظ الأعمال الجارية بالمنطقة على الطريق الزراعي السريع وأعمال إنشاء هايبر ماركت ( كارفور ) بمسطح حوالي ٦٠٠٠ م٢ به يحتوي عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية .

وأوضح محافظ البحيرة، أن تم الانتهاء من معظم الأعمال الخرسانية، ومن المقرر أن تضم المنطقة أماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات مراكز صيانة تابعة لها بالإضافة إلى مناطق انتظار للسيارات ومنطقة مطاعم وكافيهات وسينما ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة انتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة والمقرر الانتهاء منها خلال عام .

وأشار اللواء المحافظ إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية ستعمل على سهولة التسويق والنقل حيث تعد المنطقة اللوجيستية منطقة محورية ستخدم أبناء محافظة البحيرة و٦ محافظات مجاورة .

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، المساعد، المهندس حازم الديب الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر .