38 ألف كرتونة مواد غذائية.. محافظ البحيرة: أبواب الخير شيء مشرف

قال اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، إن الرئيس السيسي أطلق مبادرة قوافل أبواب الخير لدعم الأسر الاولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية.



وأضاف هشام أمنة ، في تصريحات له على قناة " تن "، : " قوافل أبواب الخير شيء مشرف وحجم ما تم تقديمه لأهل البحيرة كبيرة وتستفيد من تلك المبادرة مراكز قرى حياة كريمة"، مضيفا: " 8 جمعيات سوف يكونوا مسؤولين على إيصال تلك المساعدات للفئات الاولى بالرعاية ".

وتابع هشام أمنة: "وصل لنا 21 تريلا ضمن قوافل أبواب الخير ومنها معدات طبية توجهت للمستشفيات، ومواد غذائية تقدر بـ 38 ألف كرتونة وزن كل كرتونة 11 كيلو جرام"، مضيفا: "مبادرة أبواب الخير عظيمة مكتملة الأركان".

أقرأ ايضا

محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب أثناء توزيع قافلة أبواب الخير



أبواب الخير في بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، قافلة "أبواب الخير" أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والتي ينفذها صندوق "تحيا مصر"بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني ، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري.

وتفقد المحافظ"د.محمد هاني غنيم "مكونات القافلة التي شملت مساعدات اجتماعية وأجهزة ومعدات طبية وأجهزة كهربائية محملة على سيارات تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة بشرق النيل، وذلك بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وعبده مغربي منسق صندوق تحيا مصر ببني سويف ، والدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصرالخير ببني سويف، وإمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف، ووليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، ومسؤولى جمعيات ومؤسسات:بنك الطعام،الهيئة القبطية الإنجيلية، الجمعية الشرعية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.