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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكلب «بيني» في استقبال كيت هدسون على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا.. صور

كيت هدسون مع الكلب
كيت هدسون مع الكلب بيني

تألقت الممثلة الأمريكية كيت هدسون على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في العرض الخاص لفيلمها الجديد  Mona Lisa and the Blood Moon.

وتخطى الكلب المخرجة بيني كل الإجراءات الاحترازية والبروتوكول ليقتحم الريد كاربت ويعبر عن إعجابه بالنجمة كيت هيدسون بطلة فيلم «الموناليزا والقمر الدموي»، التي قامت بمداعبته والتقاط الصور معه.

وحرصت كيت هدسون على التقاط الصور مع أبطال الفيلم على السجادة الحمراء ومن أبرزهم إد سكراين، والمخرجة آنا ليلي اميربور، وكلبها العزيز "بيني". 

كيت هدسون برفقة كلبها على السجادة الحمراء 

شاركت كيت هدسون السجادة الحمراء مع كلبها بيني الذي تألق في التقاط الصور، ولفتا انتباه جميع الحاضرين سويا. 

تدور أحداث فيلم Mona Lisa and the Blood Moon حول فتاة ذات قدارت خاصة تهرب من مصحة في نيو أورلينز، وتعود إلى الواقع لتتحالف مع أشخاص غير تقليديين  خلال طريقها لإنقاذ والدتها بوني. 

ونشرت كيت هدسون صورتها بفستانها على حسابها بتطبيق انستجرام، وشكرت فالنتينو على تصميم هذه الإطلالة التي أثرت الجميع على السجادة الحمراء، وحققت حلمها بالتألق في يوم عرض فيلمها الجديد. 

كيت هدسون كيت هدسون والكلب بيني أفلام مهرجان فينيسيا السجادة الحمراء فيلم كيت هدسون الجديد

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