فاوتشي: هكذا تحمي الأطفال دون 12 عاما من الإصابة بـ كورونا

قال “أنتوني فاوتشي”، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، إن هناك خطوة مهمة يمكن أن يتخذها البالغون لحماية الأطفال الذين هم أصغر من أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال “فاوتشي”، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "الطريقة التي تحمي بها الأطفال الذين بسبب سنهم لا يستطيعون الحصول على اللقاح بعد، هي أن تحيط الأطفال - سواء كانوا أصدقاء أو عائلات أو مدرسين أو موظفين في المدرسة - بأشخاص تم تطعيمهم".

وأفادت دراسة حديثة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن المزيد من الأطفال احتاجوا إلى زيارات لغرفة الطوارئ والاستشفاء في الولايات ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وفي فترة الأسبوعين في منتصف وأواخر أغسطس، كانت زيارات قسم الطوارئ للأطفال حتى سن 17 عامًا أعلى بمقدار 3.4 مرة في الولايات ذات معدلات التطعيم الأقل، وكانت حالات الاستشفاء أعلى بـ 3.7 مرات من الولايات ذات أعلى معدلات التطعيم.

تعمل بعض الولايات على استباق الزيادة الأخيرة من خلال تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص المؤهلين.



تشهد ولاية واشنطن، التي لديها تفويض لقاح أكتوبر للمدرسين والموظفين حيز التنفيذ، 'أخبارًا سارة' فيما يتعلق بجهود تطعيم الشباب، وفقًا لوزير الصحة بالولاية عمير شاه يوم الخميس.

يتم تطعيم ما لا يقل عن 41٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، كما يتم تطعيم أقل من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا بقليل.

قال شاه: "مدارس واشنطن لديها الهيكل والبروتوكول والأشخاص للحصول على تعليم شخصي ناجح".

قال فاوتشي إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إبقاء الأطفال في الفصل الدراسي هذا العام الدراسي، فيجب على الناس ارتداء الكمامات. لكن في حين أن بعض المناطق قد تبنت تفويضات الكمامات واللقاحات، فقد حدت مناطق أخرى من مثل هذه الإجراءات.

في ولاية كنتاكي، قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير إنه مقيد بما يمكنه فعله لأن مسؤولي الولاية عارضوا محاولته في تفويض قناع المدرسة.

قال بيشير "إذا كانت لدي القدرة على القيام بذلك الآن، فسيكون لدينا أمر إخفاء عندما تكون في الأماكن العامة وفي الداخل. نحن نعلم أن هذه طريقة مجربة لإبطاء انتشار الفيروس، وفي النهاية مساعدة قدرتنا على الرعاية الصحية".