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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسما شريف منير تنشر فيديو جديدا على إنستجرام ..شاهد

صدى البلد

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، فيديو لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت اسما شريف على الفيديو، قائلة “Leave me the hell alone”.

 

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وقالت أسما شريف منير "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

 

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

 

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: "صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا".

 

وأضافت: "بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ،كذا شخص اكتشفت حقيقته واتصدمت فى ناس قريبة اوى اوى ليا مع انى عمرى ما اذتهم لكن هما اذونى بكل سهولة ".

 

وتابعت: "للأسف البرنامج اللى فى رمضان اتلغى وده خارج عن ايدى وغصب عنى، كنت متحمسة جدا انى أخيرا هعمل برنامج فى المطبخ لأنه من ضمن أحلامي".

 

واختتمت أسما شريف منير: "بس انا عندي ثقة فى ربنا إنه هيعوضني خير عن كل حاجة انا مريت بيها ولسه بمر بيها لانه عارف نيتى ومطلع على قلبى ..بحبكم واسفة انى طولت عليكم".

أسما شريف منير شريف منير

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