عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"بنات عين شمس": اليوم آخر فرصة لتقديم الالتماسات

كلية البنات جامعة
كلية البنات جامعة عين شمس

أكدت كلية البنات جامعة عين شمس، أنه سوف يتم غلق باب التقدم للالتماسات لجميع الفرق التي ظهرت نتائجها حتي الآن وهم طالبات الفرق الرابعة وجميع الفرق التربوية والفرقة الأولى، وذلك اليوم الثلاثاء ولن يلتفت للالتماسات التى ترد بعد هذه الفترة.

 

txt

مدير مكافحة العدوى بمستشفيات عين شمس: 13 ألفا من العاملين تلقوا لقاح كورونا.. وتطعيم الطلاب بكافة كليات الجامعة وفق جدول زمني

txt

استعدادات مكثفة بآداب عين شمس للعام الدراسي الجديد


وفي ذات السياق قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج جميع شعب رابعة تربوي أدبي ورابعة إعلام انتساب وثانية تربوى أدبى، وجميع شعب تعليم أساسى وعلم نفس تربوي وفرنسى تربوى، ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك  https://ums.asu.edu.eg/

 

وأكدت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يتم الإعلان عن باقي النتائج لجميع الفرق على الموقع الالكتروني ، مشيرا إلى أنه سوف يتم تأجيل امتحانات التخلفات بسبب تأخر إعلان النتائج.

 

وأضافت عميد كلية بنات جامعة عين شمس أن نظام إعلان النتائج إلكتروني يصب في مصلحة الطالب.

 

الجدير بالذكر استقبلت كلية البنات  جامعة عين شمس، حملة طبية لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين  ضد فيروس كورونا المستجد covid19 والتى استمرت على مدار 3 أيام ،  وذلك في إطار خطة محكمة وضعتها الجامعة لتوفير اللقاحات لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، قبل بداية العام الدراسي الجديد، بناء علي توجيهات الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس،  وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وكان رئيس جامعة عين شمس قد أصدر في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور  سامية عبده، نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوى، بالجامعة، لتنفيذ خطة لتطعيم منتسبى الجامعة وتنفيذ عملية إنتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بكافة الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات حفظ عبوات اللقاحات، و انتشارها في كليات الجامعة للتطعيم فى أماكن العمل لضمان عدم تعطل عجلة العمل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.


أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات أن خطة التطعيم تأتى في إطار الدور المجتمعي للجامعة والوقوف دعمًا لجهود الدولة في المساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، وبما يؤكد أن مؤسساتهم توفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تقديم مزيد من الجهد والعمل دون خوف للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

 

وأضافت أنه قد تم تخصيص مكانين بالكلية  لتلقي التطعيم واحد للرجال والآخر للسيدات وأماكن للانتظار وأدار العمل مع الفريق الطبي بالكلية وفريق الطوارئ بالكلية أفراد من الأمن ومجموعة من موظفي الكلية لتسجيل البيانات والتنظيم ، وذلك تحت إشراف أ.د. سامية عبده  نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بالجامعة ، ا.د. هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  وفريق الطوارئ بالكلية بإدارة د فاطمة بيومي .

كلية البنات جامعة عين شمس جامعة عين شمس التقدم للالتماسات عميدة كلية البنات حملة طبية لتطعيم أعضاء هيئة التدريس نائب مدير المستشفيات

ترشيحاتنا

فيديو جديد يرصد لحظة قصف إسرائيلي على قطاع غزة

شروط استجابة الدعاء وأوقات وأسباب إجابته .. الأزهر يجيب

رضا عبد العال: تاكيس چونياس الأفضل للمنتخب.. والمدرب المصري لا يصلح

عقب أسابيع من تولي منصبه.. تفاصيل وفاة السفير الألماني لدى الصين

حذف بيان إقالة حسام البدري من حساب اتحاد الكرة يثير الجدل.. تفاصيل

بملامح أكثر عدوانية .. تسلا تحصل على تعديلات فريدة من مانهارت| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

خلافات مع مجاهد..كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر

أول تعليق من محمد صلاح علي قرار اقالة حسام البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

ميرفت أمين لـ صدى البلد: أنا بخير ولم يصبني مكروه من حريق العمارة

حسام حسن.. شوبير يفجر مفاجأة حول مدرب منتخب مصر القادم | شاهد

كواليس أكبر صفقة تبادلية فى مصر بين الزمالك وبيراميدز

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

إقالة أم استقالة.. جهاز فني جديد للمنتخب في غضون 48 ساعة وفينجادا الأقرب

تفاصيل عملية تحرير طفل أسيوط المختطف ومصرع أحد المتهمين في تبادل إطلاق نار

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ