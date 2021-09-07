"بنات عين شمس": اليوم آخر فرصة لتقديم الالتماسات

أكدت كلية البنات جامعة عين شمس، أنه سوف يتم غلق باب التقدم للالتماسات لجميع الفرق التي ظهرت نتائجها حتي الآن وهم طالبات الفرق الرابعة وجميع الفرق التربوية والفرقة الأولى، وذلك اليوم الثلاثاء ولن يلتفت للالتماسات التى ترد بعد هذه الفترة.



وفي ذات السياق قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتائج جميع شعب رابعة تربوي أدبي ورابعة إعلام انتساب وثانية تربوى أدبى، وجميع شعب تعليم أساسى وعلم نفس تربوي وفرنسى تربوى، ويمكن معرفة النتائج من خلال هذا اللينك https://ums.asu.edu.eg/

وأكدت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يتم الإعلان عن باقي النتائج لجميع الفرق على الموقع الالكتروني ، مشيرا إلى أنه سوف يتم تأجيل امتحانات التخلفات بسبب تأخر إعلان النتائج.

وأضافت عميد كلية بنات جامعة عين شمس أن نظام إعلان النتائج إلكتروني يصب في مصلحة الطالب.

الجدير بالذكر استقبلت كلية البنات جامعة عين شمس، حملة طبية لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين ضد فيروس كورونا المستجد covid19 والتى استمرت على مدار 3 أيام ، وذلك في إطار خطة محكمة وضعتها الجامعة لتوفير اللقاحات لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، قبل بداية العام الدراسي الجديد، بناء علي توجيهات الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان رئيس جامعة عين شمس قد أصدر في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سامية عبده، نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوى، بالجامعة، لتنفيذ خطة لتطعيم منتسبى الجامعة وتنفيذ عملية إنتشار موسعة بمعرفة فرق طبية متخصصة مزود بكافة الإمكانيات اللازمة لحفظ اللقاحات من سيارات مجهزة بثلاجات حفظ عبوات اللقاحات، و انتشارها في كليات الجامعة للتطعيم فى أماكن العمل لضمان عدم تعطل عجلة العمل، إلى جانب توفير الوقت والجهد على منتسبي الجامعة وعدم تكدسهم في مكان واحد.



أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات أن خطة التطعيم تأتى في إطار الدور المجتمعي للجامعة والوقوف دعمًا لجهود الدولة في المساهمة في توفير لقاحات فيروس كورونا بالمجان للفئات المستهدفة، وبما يؤكد أن مؤسساتهم توفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تقديم مزيد من الجهد والعمل دون خوف للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

وأضافت أنه قد تم تخصيص مكانين بالكلية لتلقي التطعيم واحد للرجال والآخر للسيدات وأماكن للانتظار وأدار العمل مع الفريق الطبي بالكلية وفريق الطوارئ بالكلية أفراد من الأمن ومجموعة من موظفي الكلية لتسجيل البيانات والتنظيم ، وذلك تحت إشراف أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات، ورئيس وحدة مكافحة العدوي، بالجامعة ، ا.د. هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وفريق الطوارئ بالكلية بإدارة د فاطمة بيومي .