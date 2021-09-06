وزير السياحة والآثار يلتقي سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.. تفاصيل

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السفير Hong jin-Wook سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالزمالك.

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار والترويج للمقاصد السياحية المصرية في كوريا الجنوبية عن طريق إعداد برامج ترويجية مشتركة بما يعمل على تشجيع الحركة السياحية الوافدة من كوريا إلي مصر .

كما تمت مناقشة مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والعمل على تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين سواء المصريين أو السائحين وتحسين تجربتهم خلال زيارة المتاحف و المواقع الأثرية و ذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بالاضافة إلى مناقشة تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية في كوريا، خاصة في ظل الاهتمام الكبير لدي الشعب الكوري بالحضارة المصرية العريقة ومسار رحلة العائلة المقدسة ودير سانت كاترين.



وقد زار مصر خلال الأيام القليلة الماضية وفدا من هيئة التراث الثقافي الكوري لبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر في مجال العمل الاثري

