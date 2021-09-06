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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيله مطلب شعبي.. فكري صالح يعلق على اقالة حسام البدري

صدى البلد

علق فكري صالح مدرب المنتخب الأول السابق على قرار اقالة حسام البدري من قيادة منتخب مصر عقب التعادل أمس أمام الجابون في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم. 

 

وأكد فكري صالح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن إقالة البدري كانت مطلب شعبي خاصة عقب التعادل مع الجابون أمس، مشددا على أن الاعلام الرياضي والجماهير كان لديهم مطلب عام وهو اقالة “البدري”.

 

وأضاف أن الجهاز الفني لم يكن ليحقق اي نجاح في الفترة القادمة في ظل تلك الثورة الشعبية، موضحا أن أي جهاز فني يكون يحتاج لدعم اعلامي وشعبي حتي يحقق الانجاازات.

 

وأشار إلى أنه يجب محاسبة من اختار البدري لقيادة المنتخب خصوصا وأن الاختيار جاء لموافقته على الجهاز المعاون المقترح وليس مثل ايهاب جلال الذي اصر على اختيار جهازه المعاون بنفسه.

 

وأكمل ان البدري فشل في تحقيق اي نجاح مع المنتخب الاوليمبي لذلك كان من الطبيعي ألا يتولي قيادة المنتخب الاول ولكن ما حدث كان مثير للدهشة. 

 

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اخطاء  ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده
 


تسبب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فى حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير نتيجة الظهور الباهت للفراعنة فى مباراته التى أقيمت أمام الجابون أمس فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وظهر منتخب مصر بمستوى فنى غير جيد بداية من منتصف الشوط الأول وحتى نهاية المباراة وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير ومحبي كرة القدم المصرية.

وظهور منتخب مصر بهذا الشكل غير الجيد فنيا كان للعديد من الأخطاء الفنية التى وقع فيها حسام البدري والتى نرصدها فيما هو مقبل :

الاستبعاد المفاجئ لـ طارق حامد

فاجأ حسام البدري الجميع باستبعاد طارق حامد نجم وسط المنتخب من التشكيل الأساسى للفراعنة خلال مواجهة الجابون أمس وهو ما أدى إلى فرض العديد من علامات التعجب والاستغراب خاصة وأن اللاعب كان أحد أهم نجوم الفراعنة فى المباراة الأولى أمام أنجولا والتى فازت بها مصر بهدف دون رد .


ولم يشارك طارق حامد على الإطلاق خلال مواجهة الجابون وفضل البدري تواجد الثلاثي حمدى فتحى وعمر جابر وعمرو السولية فى وسط الملعب وهو ما أدى إلى فقد جزء كبير من الشراسة التى يتمتع بها طارق حامد فى منتصف الملعب .


عمر جابر .. لم يحضر بعد 

ظهر عمر جابر لاعب وسط المنتخب الوطنى بمستوى باهت للغاية فى مباراة أمس ، وهو ما تسبب فى توجيه عبارات النقد اللاذعة للبدري المدير الفنى نتيجة إصراره على الدفع به فى بداية المباراة ، رغم أن اللاعب كان يمر بوعكة صحية قبل المباراة بأيام قليلة وغاب على أثرها عن مواجهة أنجولا فى الجولة الأولى .


وصاحت الجماهير ضد البدري نتيجة إصراره على تواجده فى الملعب رغم الظهور السيىء طوال أوقات المباراة ووجود لاعبين أفضل منه كثيرا على مقاعد البدلاء وعلى رأسهم طارق حامد .


التغييرات المتأخرة وتقليص أدوار قفشة

تسبب تأخر حسام البدري فى إجراء التغييرات فى لعب مصر أكثر من 20 دقيقة كاملة منقوصين نتيجة طرد عمر جابر الحاصل بعد تلقيه إنذارين فى المباراة ، وعانى المنتخب كثيرا أمام الجابون بعد الطرد وهو ما تسبب فى تلقى هدف وكادت المنتخب أن يخسر .


وتسبب البدرى أيضا فى تضييق أدوار مجدى أفشة بعد أن اعتمد على اللاعب فى مركز الجناح فى الهجوم بجانب محمد صلاح ومحمد شريف وهو ما أدى إلى فقد أفشة الكثير من مميزاته فى مركز صانع الألعاب.
وتعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وارتفع رصيد مصر إلى 4 نقاط محتلا بها صدارة مجموعته ومنتظرا نتيجة مباراة الغد بين أنجولا وليبيا .

وعلى جانب آخر ، يعقد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم جلسة مع مسئولى اتحاد الكرة من أجل تحديد مصير الدورى الممتاز وموعد انطلاقه.

ويرغب البدرى فى انطلاق الدورى الممتاز أواخر شهر سبتمبر الجارى من أجل خوض اللاعبين عدد من المباريات الرسمية قبل الدخول فى معسكر مغلق أوائل شهر أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباراتى ليبيا فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

اتحاد الكرة أعلن تأجيل انطلاق الدورى الممتاز والقرعة الخاصة به وتقرر منح أجازة إضافية للأندية للحصول على اكبر قسط من الراحة خاصة بعد المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون خلال الموسم الكروى المنقضى .

فكري صالح الدوري الممتاز اتحاد الكرة كأس العالم طارق حامد

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